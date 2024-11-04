Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ — абсолютно средний клуб»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался об игре «красных дьяволов» в этом сезоне.
Этот «Манчестер Юнайтед» – абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы – никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо.
«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.
Бывают такие клубы как МЮ и Вулверхэмптон, когда им протягивают руку помощи они отказывают. Когда уже поздно, они начинают диалог. МЮ на грани финансового краха, а Вулвз полностью потерял ключевых игроков и катится в Шип.
Был момент когда Бенитес предлагал свою кандидатуру Вулверхэмптону и когда у волков играли Нету, Невеш, Нуньес и т.д. Теперь их нет. И ради этого Бенитес отказал лесникам, теперь волки летят в Шип, а у лесников выровнилась селекция и они идут в еврокубки. И когда Бенитес сказал что есть предложения клубов из нижней части таблицы АПЛ, то можно уверенно предположить что среди них есть Вулверхэмптон который вспомнил о Бенитесе когда уже поздно. И если Бенитес отказал то он правильно и справедливо сделал и самое главное разумно. Нужно делать правильные выводы в нужное время.
Бывают такие клубы как МЮ и Вулверхэмптон, когда им протягивают руку помощи они отказывают. Когда уже поздно, они начинают диалог. МЮ на грани финансового краха, а Вулвз полностью потерял ключевых игроков и катится в Шип.
Был момент когда Бенитес предлагал свою кандидатуру Вулверхэмптону и когда у волков играли Нету, Невеш, Нуньес и т.д. Теперь их нет. И ради этого Бенитес отказал лесникам, теперь волки летят в Шип, а у лесников выровнилась селекция и они идут в еврокубки. И когда Бенитес сказал что есть предложения клубов из нижней части таблицы АПЛ, то можно уверенно предположить что среди них есть Вулверхэмптон который вспомнил о Бенитесе когда уже поздно. И если Бенитес отказал то он правильно и справедливо сделал и самое главное разумно. Нужно делать правильные выводы в нужное время.