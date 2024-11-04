Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ — абсолютно средний клуб»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт высказался об игре «красных дьяволов» в этом сезоне.

Этот «Манчестер Юнайтед» – абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы – никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо.