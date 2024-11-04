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Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ — абсолютно средний клуб»

04 ноября 2024, 10:36

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался об игре «красных дьяволов» в этом сезоне.

Этот «Манчестер Юнайтед» – абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы – никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
04 ноября в 21:46, ред.
Нужно было шейхам продавать. От Рэтклифа толку не будет. Если только лет через 5
Rafael Benitez
Rafael Benitez
04 ноября в 17:58, ред.
Да сейчас куда почетнее возглавить Ноттингем Форест, чем МЮ. МЮ полностью проигнорировал реальность поэтому такие последствия.
Бывают такие клубы как МЮ и Вулверхэмптон, когда им протягивают руку помощи они отказывают. Когда уже поздно, они начинают диалог. МЮ на грани финансового краха, а Вулвз полностью потерял ключевых игроков и катится в Шип.
Был момент когда Бенитес предлагал свою кандидатуру Вулверхэмптону и когда у волков играли Нету, Невеш, Нуньес и т.д. Теперь их нет. И ради этого Бенитес отказал лесникам, теперь волки летят в Шип, а у лесников выровнилась селекция и они идут в еврокубки. И когда Бенитес сказал что есть предложения клубов из нижней части таблицы АПЛ, то можно уверенно предположить что среди них есть Вулверхэмптон который вспомнил о Бенитесе когда уже поздно. И если Бенитес отказал то он правильно и справедливо сделал и самое главное разумно. Нужно делать правильные выводы в нужное время.
adekvat
adekvat
04 ноября в 12:27
Манчестер давно уже опустился ниже плинтуса.
Alex_67
Alex_67
04 ноября в 11:34, ред.
К сожалению это так. И виноваты в нынешнем плохом состоянии команды ее хозяева. Для них главное, чтобы клуб приносил прибыль, футбол у них никогда не будет на первом месте. Некоторое время МЮ держался на заслугах легендарного Фергюсона. Но теперь его отдалили и слава потихоньку выветривается из клуба.
allemz
allemz
04 ноября в 11:24
У МЮ новые принципиальные соперники по статусу: Вест Хэм и Борнмут. Ждём новые дерби)))
shur
shur
04 ноября в 11:03, ред.
...бла,бла,бла....у нас таких,спартаковских,димановских,экспертов - пруд пруди!!!
shlomo
shlomo
04 ноября в 11:01
Для МЮ 13 место это провал по полной программе...
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