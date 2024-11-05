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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом из Австралии в ЛЧ Азии

вчера, 13:11

«Сентрал Кост Маринерс» и «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов АФК (2:2).

На 50-й минуте Андре Луис вывел китайскую команду вперёд. На 64-й Ю Ханчао удвоил преимущество гостей. Сабит Джеймс на 75-й сократил отставание австралийцев в счёте, а Бейли Брандтман на 90+5-й восстановил равенство.

«Сентрал Кост Маринерс» занимает 11-е место в группе «Восток» (одно очко). «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, идёт 3-м (7 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:37
а вот за пределами Китая трудно им !
happy 50
happy 50
вчера в 18:53
Слуцкого можно поздравить с отличным сезоном и серебром китайского чемпионата . Как ни крути , достижение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:35
Китайские клубы середняки в азиатской лиге чемпионов. Случкосу лучше готовит команду к новому сезону.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:54
А ведь они почти выиграли... Слуцкого лучше не хвалить - это плохая примета.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:35
Не дотерпели... физики не хватило?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:20
Интересно а сколько команд проходит дальше
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