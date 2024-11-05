«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом из Австралии в ЛЧ Азии

1730801495

вчера, 13:11

«Сентрал Кост Маринерс» и «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов АФК (2:2).

На 50-й минуте Андре Луис вывел китайскую команду вперёд. На 64-й Ю Ханчао удвоил преимущество гостей. Сабит Джеймс на 75-й сократил отставание австралийцев в счёте, а Бейли Брандтман на 90+5-й восстановил равенство.

«Сентрал Кост Маринерс» занимает 11-е место в группе «Восток» (одно очко). «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, идёт 3-м (7 баллов).