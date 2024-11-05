Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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сегодня, 01:16

В РПЛ лидирует «Краснодар» (36 очков), на 2-м месте «Зенит» (33 балла), топ-3 замыкает «Локомотив» (31 пункт). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (по 12 баллов), замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 очков соответственно).

В АПЛ на первом месте «Ливерпуль» (25 очков), на 2-й строчке «Манчестер Сити» (23 балла). Третье место занимает «Ноттингем Форест» (19 баллов), а топ-4 замыкает «Челси» (18 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (5, 4 и 3 балла соответственно).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (23 балла), на 2-м месте «РБ Лейпциг» (20 очков). На 3-й строчке «Айнтрахт» (17 очков), четвёрку лидеров замыкает «Байер» (16 пунктов). Замыкают таблицу «Хоффенхайм» (8 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (1 пункт).

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги (33 балла), «Реал» идет на 2-м месте (24 очка), но у «сливочных» был перенесен матч с «Валенсией». «Атлетико» на 3-м месте (23 балла), топ-4 замыкает «Вильярреал» (21 пункт). Замыкают таблицу «Лас-Пальмас», «Вальядолид» и «Валенсия» (9, 8 и 7 очков соответственно).

«Наполи» лидирует в Серии А (25 очков), «Интер» идет на 2-м месте (24 балла), далее идут «Аталанта» и «Фиорентина» (по 22 балла). Замыкают таблицу «Монца», «Венеция» и «Лечче» (по 8 пунктов).