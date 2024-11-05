Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В РПЛ лидирует «Краснодар» (36 очков), на 2-м месте «Зенит» (33 балла), топ-3 замыкает «Локомотив» (31 пункт). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (по 12 баллов), замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 очков соответственно).
В АПЛ на первом месте «Ливерпуль» (25 очков), на 2-й строчке «Манчестер Сити» (23 балла). Третье место занимает «Ноттингем Форест» (19 баллов), а топ-4 замыкает «Челси» (18 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (5, 4 и 3 балла соответственно).
В Бундеслиге лидирует «Бавария» (23 балла), на 2-м месте «РБ Лейпциг» (20 очков). На 3-й строчке «Айнтрахт» (17 очков), четвёрку лидеров замыкает «Байер» (16 пунктов). Замыкают таблицу «Хоффенхайм» (8 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (1 пункт).
«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги (33 балла), «Реал» идет на 2-м месте (24 очка), но у «сливочных» был перенесен матч с «Валенсией». «Атлетико» на 3-м месте (23 балла), топ-4 замыкает «Вильярреал» (21 пункт). Замыкают таблицу «Лас-Пальмас», «Вальядолид» и «Валенсия» (9, 8 и 7 очков соответственно).
«Наполи» лидирует в Серии А (25 очков), «Интер» идет на 2-м месте (24 балла), далее идут «Аталанта» и «Фиорентина» (по 22 балла). Замыкают таблицу «Монца», «Венеция» и «Лечче» (по 8 пунктов).
В Лиге 1 лидирует ПСЖ (26 очков), далее идут «Марсель» и «Монако» (по 20 баллов), топ-4 замыкает «Лилль» (18 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Сент-Этьен», «Гавр» и «Монпелье» (10, 9 и 4 балла).
То же самое можно сказать и о немецкой машине которая сейчас лидирует в Бундеслиге!
Французскую Лигу 1 уже давно можно переименовать в Лигу ПСЖ и все остальные....вот и в этом сезоне парижане уверенно лидируют
В ЛаЛиге Барселона имеет приятный отрыв и скорее всего своего не упустят (хотя еще много матчей впереди), т.к Реал начал хромать, а все остальные делают это еще сильнее....
Серия А, вот где борьба идеть на всех частях таблицы...приятно удивляет Фиорентина, которую тащит Де Хеа!
АПЛ тут сейчас гуляет новый мем большой шестёрки.... типо победители АПЛ и Арсенал)), а всё потому, что Ноттингем ворвался аж в топ 3!
По всем лигам еще слишком рано делать выводы, впереди много матчей, так что продолжаем наблюдать
То же самое можно сказать и о немецкой машине которая сейчас лидирует в Бундеслиге!
Французскую Лигу 1 уже давно можно переименовать в Лигу ПСЖ и все остальные....вот и в этом сезоне парижане уверенно лидируют
В ЛаЛиге Барселона имеет приятный отрыв и скорее всего своего не упустят (хотя еще много матчей впереди), т.к Реал начал хромать, а все остальные делают это еще сильнее....
Серия А, вот где борьба идеть на всех частях таблицы...приятно удивляет Фиорентина, которую тащит Де Хеа!
АПЛ тут сейчас гуляет новый мем большой шестёрки.... типо победители АПЛ и Арсенал)), а всё потому, что Ноттингем ворвался аж в топ 3!
По всем лигам еще слишком рано делать выводы, впереди много матчей, так что продолжаем наблюдать
Ну и РПЛ не забываем - у Краснодара рабочий календарь если не оступятся, то вполне возможна интрига
Ну и РПЛ не забываем - у Краснодара рабочий календарь если не оступятся, то вполне возможна интрига