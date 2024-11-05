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Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 01:16

В РПЛ лидирует «Краснодар» (36 очков), на 2-м месте «Зенит» (33 балла), топ-3 замыкает «Локомотив» (31 пункт). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (по 12 баллов), замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 очков соответственно).

Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В АПЛ на первом месте «Ливерпуль» (25 очков), на 2-й строчке «Манчестер Сити» (23 балла). Третье место занимает «Ноттингем Форест» (19 баллов), а топ-4 замыкает «Челси» (18 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (5, 4 и 3 балла соответственно).

Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (23 балла), на 2-м месте «РБ Лейпциг» (20 очков). На 3-й строчке «Айнтрахт» (17 очков), четвёрку лидеров замыкает «Байер» (16 пунктов). Замыкают таблицу «Хоффенхайм» (8 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (1 пункт).

Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги (33 балла), «Реал» идет на 2-м месте (24 очка), но у «сливочных» был перенесен матч с «Валенсией». «Атлетико» на 3-м месте (23 балла), топ-4 замыкает «Вильярреал» (21 пункт). Замыкают таблицу «Лас-Пальмас», «Вальядолид» и «Валенсия» (9, 8 и 7 очков соответственно).

Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

«Наполи» лидирует в Серии А (25 очков), «Интер» идет на 2-м месте (24 балла), далее идут «Аталанта» и «Фиорентина» (по 22 балла). Замыкают таблицу «Монца», «Венеция» и «Лечче» (по 8 пунктов).

Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Лиге 1 лидирует ПСЖ (26 очков), далее идут «Марсель» и «Монако» (по 20 баллов), топ-4 замыкает «Лилль» (18 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Сент-Этьен», «Гавр» и «Монпелье» (10, 9 и 4 балла).

Лидерство «Баварии» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:35
Сколько ПСЖ держался за Мбаппе, а выходит, что зря. Чемпионат без него выиграют, а в ЛЧ он никак не помогал. Бавария стала единоличным лидером. Неужели Кейн выиграет трофей? Барселона отрывается от Реала.
7dgv9g9gumkn
7dgv9g9gumkn
сегодня в 08:28
Рад видеть Ливерпуль на первом месте
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:25
Почти везде результаты команд предсказуемы, но всё ещё впереди, Краснодару быть наконец то чемпионом, не сдуться по весне...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:50
В РПЛ Быки набрали хороший ход, главное что бы ходу хватило до конца дистанции
То же самое можно сказать и о немецкой машине которая сейчас лидирует в Бундеслиге!
Французскую Лигу 1 уже давно можно переименовать в Лигу ПСЖ и все остальные....вот и в этом сезоне парижане уверенно лидируют
В ЛаЛиге Барселона имеет приятный отрыв и скорее всего своего не упустят (хотя еще много матчей впереди), т.к Реал начал хромать, а все остальные делают это еще сильнее....
Серия А, вот где борьба идеть на всех частях таблицы...приятно удивляет Фиорентина, которую тащит Де Хеа!
АПЛ тут сейчас гуляет новый мем большой шестёрки.... типо победители АПЛ и Арсенал)), а всё потому, что Ноттингем ворвался аж в топ 3!
По всем лигам еще слишком рано делать выводы, впереди много матчей, так что продолжаем наблюдать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:40
У Кейна появился шанс взять хоть какой-то трофей...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:35, ред.
Наиболее закрученная чемпионская гонка будет в Италии, в Англии частично - там Ливерпуль и Сити
Ну и РПЛ не забываем - у Краснодара рабочий календарь если не оступятся, то вполне возможна интрига
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:34
Бавария лидирует только в Германии. В Европе она обычный середнячок.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:04
Судя по всему в АПЛ может закрутится не хилая интрига...
shlomo
shlomo
сегодня в 06:19
Приятно удивил Ноттингем Форест, а вот от волков такого не ожидал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:06
Бохум совсем плох, даже безнадёжен...
ABir
ABir
сегодня в 01:47
Только в чемпионате Франции ПСЖ уже никто не догонит, да в Германии Бавария никого уже до первого места не допустит. Барселона очень серьезно оторвалась, но Реал еще поборется, а в остальных топ чемпионатах еще все будет меняться.
Гость
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