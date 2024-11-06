«Всё прошло отлично». Александр Мостовой рассказал о стажировке в «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» рассказал о своей стажировке в «Динамо».

Сегодня был первый день моей стажировки. По срокам она будет проходить как у всех: в зависимости от распорядка команды. Я отталкиваюсь от графика команды, потому что игра была, сейчас опять будет.

Все прошло отлично! Приняли приветливо, посмеялись, пошутили, поговорили, пообщались, так что все отлично и по-футбольному!

У нас у всех одинаковые обязанности: смотрю, наблюдаю, что-то запоминаю, что-то фотографирую и записываю. Так что все по-футбольному.