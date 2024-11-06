Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Всё прошло отлично». Александр Мостовой рассказал о стажировке в «Динамо»

06 ноября 2024, 17:42

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своей стажировке в «Динамо».

Сегодня был первый день моей стажировки. По срокам она будет проходить как у всех: в зависимости от распорядка команды. Я отталкиваюсь от графика команды, потому что игра была, сейчас опять будет.

Все прошло отлично! Приняли приветливо, посмеялись, пошутили, поговорили, пообщались, так что все отлично и по-футбольному!

У нас у всех одинаковые обязанности: смотрю, наблюдаю, что-то запоминаю, что-то фотографирую и записываю. Так что все по-футбольному.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» рассказали о цели на сезон
05 ноября
Бонгонда: «Соболев — это мой брат, я желаю ему всего наилучшего»
04 ноября
Ньямси ответил на вопрос о любимых русских блюдах
04 ноября
Медина: «В „Спартаке“ ты обязан завоёвывать титулы»
04 ноября
Экс-игрок «Краснодара» Спайич ответил, мог ли остаться в клубе в 2022 году
04 ноября
Дзюба: «Выплёскивал эмоции, потому что соскучился по футболу»
03 ноября
Все комментарии
Брулин
Брулин
06 ноября в 19:11
Всё ясно. Белая горячка (с)
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
06 ноября в 18:55
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
shlomo
shlomo
06 ноября в 18:52
Ну где то так...:))))
Capral
Capral
06 ноября в 17:50, ред.
Ну, сейчас Мост будет всё делать в пику родному Спартаку. Банкиры вовремя подсуетились. Мало им было идиотизма и мерзости со "свиньями", решили и Мостового подкрутить. Интересно, и чему же тебя Санёк там научили? Ну, матерщине- это на десерт, ну а так- чему ты научился у мужлана- деревенщины? Просто интересно, чему, у этого хама можно научиться, кроме ругани...

Смотри, Мост, теряешь время понапрасну.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 