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Экс-игрок «Краснодара» Спайич ответил, мог ли остаться в клубе в 2022 году

вчера, 09:18

Экс-защитник «Краснодара» Урош Спайич ответил, мог ли он остаться в России в 2022 году. Сейчас сербский футболист защищает цвета «Црвены Звезды».

У меня была возможность остаться в «Краснодаре», но не вышло. Мне было очень хорошо в этой команде, я был всем очень доволен. Это суперклуб с большими амбициями, у нас была очень классная команда. Мы хорошо выступали в Лиге Европы, попали в Лигу чемпионов. Но у меня была операция на голеностоп, и она прошла очень плохо. После эпидемии коронавируса я не успевал восстановиться и, к сожалению, из-за этого не смог остаться в «Краснодаре». Договорились, что мне будет лучше уйти. Увы, всё произошло так. Но у меня лучшие воспоминания о «Краснодаре». Этот клуб останется в моей голове как что-то очень хорошее. Я был там счастлив и играл хорошо.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:33, ред.
У меня была возможность выиграть Лигу чемпионов с мадридским Реалом. В детстве я был очень хорошим нападающим, лучше всех у нас во дворе, но потом закурил и мне стало тяжело играть в футбол. Что? К чему этот спич? Все хотят теперь себя искусственно присовокупить к чьему то успеху и попиариться за чужой счёт? Мы все можем порассуждать о гипотетических вероятностях конечно, но вряд ли это будет хоть как то интересно и занимательно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:31
Это уже история...
Не стоит ее поднимать из архива. Всякое может случиться в карьере футболиста. Ведь Спайич не стал незаменимым, потому с ним расстались.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
А зачем его об этом спрашивать в двадцать четвёртом году?...
Гость
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