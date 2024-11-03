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Дзюба: «Выплёскивал эмоции, потому что соскучился по футболу»

вчера, 23:59
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ (2:0).

Форвард забил второй гол в игре, отметившись на 72-й минуте.

О том, удалось ли воспользоваться недопониманием центральных защитников соперника

Наверное, да. Так получилось, что Солдатенков и Евгеньев не разобрались между собой. А я в это время уже предугадал развитие событий и понял, что произойдёт дальше. Воспользовался моментом. Был ли соблазн откатить направо? Да, я там ждал человечка. Ждал, ждал, ждал, но потом понял, что он слишком долго бежит, нужно уже самому решать. За небольшое время быстро оценил ситуацию и технично пробил. Хорошо, что всё получилось исполнить.

Про большое количество эмоций во время матча и после него

Это рабочие процессы, вещи, которые нам нужно улучшать. И это нормально. В некоторых моментах я даже больше сам на себя злился и выплёскивал эмоции, потому что соскучился по футболу.

О том, что сказал Волкову в моменте перед пенальти от Сергеева

Я сказал ему: «Ты возьмёшь этот пенальти спокойненько». Я был уверен в нём. Серёжа Волков – это лидер, который одним своим видом запугал Ваню Сергеева.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:22
Иногда излишние эмоции перерастают в агрессию.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:03
Артём сильно и быстровозбудимый парень - он частенько выплёскивает свои эмоции...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:45
Да , выплёскивать ты горазд !))
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