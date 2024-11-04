Медина: «В „Спартаке“ ты обязан завоёвывать титулы»

Полузащитник поделился мнением о задачах «Спартака».

Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперёд. Дальше матчи с «Ростовом» и «Акроном» дома, мы должны сосредоточиться на них. Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать.