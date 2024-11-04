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Медина: «В „Спартаке“ ты обязан завоёвывать титулы»

вчера, 10:01

Полузащитник Хесус Медина поделился мнением о задачах «Спартака».

Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперёд. Дальше матчи с «Ростовом» и «Акроном» дома, мы должны сосредоточиться на них. Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:24
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан)))
lotsman
lotsman
вчера в 10:55
Если берёшь обязательство, то его надо выполнять. Любой, не выполнивший взятые обязательства, должен будет отстранён от выполнения дальнейшей работы. Надо определять для себя цель и прилагать все усилия для достижения этой цели. Если не смог достигнуть, значит недостаточно приложил усилий или допустил ошибки. Проработав свои действия, исправив ошибки, продолжай двигаться к цели. Ну а если уж взял обязательства, то будь добр выполнить их. Иначе прослывёшь болтуном.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:36, ред.
Я насколько помню тренироваться и чесать языком одновременно дело затруднительное, если не сказать больше. Если Медина чешет языком значит наверное опять решил что говорить о работе равноценно деланию работы. Неумные они там в Спартаке совсем. И нет, Хесус, я не должен бороться за титулы, я не на зарплате у Лукойла, это ты должен бороться за них, обязан я бы сказал ибо имеешь честь майку красно-белую с ромбиком носить и даже пачкать её об газон иногда. А так вот эта крылатая фраза в абаскалевском стиле "будем продолжать работать" уже ничего кроме злой иронии не вызывает если честно.

Я вчера посмотрев на потерянное лицо Станковича во время матча и на пресс-конференции подумал что может во всём виновата пресс-служба. Самый слаженный отдел в Спартаке, чемпионы по пусканию пыли в глаза болельщикам точно. И тут вот эти коронные фразочки пошли опять, а может это правда заговор и всем рулит этот чел который справа сидит и запрещает журналистам вопросы не по матчу задавать, рожа у него мутная конечно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:29
Там не бывает золотой середины....
После поражение сразу разговоры об отставке и поисках нового абаскалезаменителя......
После любой победы ещё в первом круге рассылают пригласительные на фуршет посвящённый неизменному чемпионству....))
ag4qpwmzj7m6
ag4qpwmzj7m6
вчера в 10:25
Обязанности по трофеям вы не выполняете, надо меньше болтать,чтоб не смешить людей
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
Стоило выиграть у полудохлого ЦСКА и сразу пошли разговоры о титулах)))
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