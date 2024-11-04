Медина: «В „Спартаке“ ты обязан завоёвывать титулы»

Полузащитник Хесус Медина поделился мнением о задачах «Спартака».
Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперёд. Дальше матчи с «Ростовом» и «Акроном» дома, мы должны сосредоточиться на них. Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать.
Я вчера посмотрев на потерянное лицо Станковича во время матча и на пресс-конференции подумал что может во всём виновата пресс-служба. Самый слаженный отдел в Спартаке, чемпионы по пусканию пыли в глаза болельщикам точно. И тут вот эти коронные фразочки пошли опять, а может это правда заговор и всем рулит этот чел который справа сидит и запрещает журналистам вопросы не по матчу задавать, рожа у него мутная конечно.
Я вчера посмотрев на потерянное лицо Станковича во время матча и на пресс-конференции подумал что может во всём виновата пресс-служба. Самый слаженный отдел в Спартаке, чемпионы по пусканию пыли в глаза болельщикам точно. И тут вот эти коронные фразочки пошли опять, а может это правда заговор и всем рулит этот чел который справа сидит и запрещает журналистам вопросы не по матчу задавать, рожа у него мутная конечно.