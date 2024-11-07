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Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира до 21 года

вчера, 13:45

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов в возрасте до 21 года. В списке 100 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 180,9 млн евро;

2. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед» – 114,8 млн;

3. Уоррен Заир-Эмери, ПСЖ – 109 млн;

4. Савио, «Манчестер Сити» – 101 млн;

5. Жоао Невеш, ПСЖ – 99,8 млн;

6. Эндрик, «Реал» – 97,7 млн;

7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» – 87,2 млн;

8. Арда Гюлер, «Реал» – 76,7 млн;

9. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед» – 74,8 млн;

10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн;

На 67-м месте оказался Сергей Пиняев из «Локомотива» (22,3 млн), а на 77-й строчке расположился зенитовец Педро (18,9 млн).

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Все комментарии
KSY24
KSY24
вчера в 17:25
Заслуженно
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:08
...так в жизни всё устроено, я к примеру тоже люблю молоденьких опят, а не переростших с здоровенными шляпками, а кто то предпочитает женщин помоложе...цена растёт от состояния !!!
Брулин
Брулин
вчера в 16:53
Ямал это будущее Барсы и футбола и главный друг ЗМ)))
112910415
112910415
вчера в 16:33
примерно, приблизительно, на глазок ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:03
То что он молодой и перспективный паренёк вопросов нет, а вот цена взята с потолка !?!)
dkh9vf5ync88
dkh9vf5ync88
вчера в 15:50
Лишь бы только его юную неокрепшую башню от этого всего не снесло
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:16
или это цена вместе с отступными, 14 млн стоит игрок и 100 отступных
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:15
Ямаль 100 лямов с натяжкой еще ладно, столько рекламы вокруг него и что-то показывает. но все остальные в списки обычные средненькие днари, цены за них просто смешные, кто столько заплатит
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:15, ред.
Интересно, а кто и как определил указанную стоимость? Никогда не поверю в эти цифры, пока реальный покупатель столько не заплатит. А ценник можно любой навесить. Тут всё зависит только от фантазии продавца. А то, что Пиняев стоит 22 миллиона просто не могу себе представить
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Высоко оценили его.... дай Бог чтобы прогрессировал дальше и без серьезных травм.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:01
Первое место без вопросов, а вот дальше уже вообще не понятно за что такие деньги?)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 14:00
Соответствует его уровню, хотя по разрыву между ним и остальными в плане цены есть вопросы.
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