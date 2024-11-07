Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира до 21 года

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов в возрасте до 21 года. В списке 100 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 180,9 млн евро;
2. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед» – 114,8 млн;
3. Уоррен Заир-Эмери, ПСЖ – 109 млн;
4. Савио, «Манчестер Сити» – 101 млн;
5. Жоао Невеш, ПСЖ – 99,8 млн;
6. Эндрик, «Реал» – 97,7 млн;
7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» – 87,2 млн;
8. Арда Гюлер, «Реал» – 76,7 млн;
9. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед» – 74,8 млн;
10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн;
На 67-м месте оказался Сергей Пиняев из «Локомотива» (22,3 млн), а на 77-й строчке расположился зенитовец Педро (18,9 млн).