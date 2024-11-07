Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира до 21 года

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вчера, 13:45

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов в возрасте до 21 года. В списке 100 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:

1. , «Барселона» – 180,9 млн евро;

2. , «Манчестер Юнайтед» – 114,8 млн;

3. , ПСЖ – 109 млн;

4. Савио, «Манчестер Сити» – 101 млн;

5. Жоао Невеш, ПСЖ – 99,8 млн;

6. Эндрик, «Реал» – 97,7 млн;

7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» – 87,2 млн;

8. Арда Гюлер, «Реал» – 76,7 млн;

9. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед» – 74,8 млн;

10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн;

На 67-м месте оказался из «Локомотива» (22,3 млн), а на 77-й строчке расположился зенитовец (18,9 млн).