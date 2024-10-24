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Матч между сборными России и Брунея будет учтён в рейтинге ФИФА

вчера, 12:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили источнику, что товарищеский матч между сборными России и Брунея будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Игра пройдёт в ноябре в Краснодаре, где российская команда не проводила поединки с 2017 года. Бруней занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.

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Все комментарии
cs4gheq3p3yv
cs4gheq3p3yv ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:15
С таким соперником они в случае победы ступенек на 5 опустятся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:21, ред.
Предлагаю всем, кто захочет посетить этот матч, отказаться от этой затеи. В знак протеста против проводимой нашим РФС политики "лишь бы с кем, но играть". Пусть трибуны будут пустыми. Это будет самым адекватным ответом на унижение российского футбола. Причём унижением не со стороны УЕФА, которая до этого не додумается даже в кошмарном сне, а со стороны "родного" РФС. Боже мой, до чего мы дожили ! Своими руками роем себе могилу, и конца и края этому не видно. Какие же ущербные люди сидят в РФС, просто уму непостижимо.
Придти на трибуны - значит, подать сигнал г-ну Дюкову, что мы одобряем работу РФС в этом направлении, и пусть он и далее продолжает унижать наш футбол.
27g7fzshdy44
27g7fzshdy44
вчера в 13:19
Ну тогда побольше Брунеев, хороших и разных! Глядишь и Аргентину в рейтинге подвинем с первого места с такими-то соперниками
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
В случае победы ступенек на пять поднимемся...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:33
О-хо-хо...держись Бруней!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:30
А вот на данный момент - чрезвычайно важно...)
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