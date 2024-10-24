Матч между сборными России и Брунея будет учтён в рейтинге ФИФА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили источнику, что товарищеский матч между сборными России и Брунея будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Игра пройдёт в ноябре в Краснодаре, где российская команда не проводила поединки с 2017 года. Бруней занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.
Придти на трибуны - значит, подать сигнал г-ну Дюкову, что мы одобряем работу РФС в этом направлении, и пусть он и далее продолжает унижать наш футбол.
Придти на трибуны - значит, подать сигнал г-ну Дюкову, что мы одобряем работу РФС в этом направлении, и пусть он и далее продолжает унижать наш футбол.