Агент Батракова: «Алексей не хочет уходить зимой из „Локомотива“»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» , ответил на вопрос о будущем игрока.

Я не думаю, что предложение какого-либо клуба заставит «Локомотив» расстаться с Батраковым этой зимой, каким бы финансово привлекательным оно не было. Да и сам Алексей не хочет уходить зимой. Желание футболиста — доиграть этот сезон точно в «Локомотиве». Я ранее об этом и говорил, с того момента ничего не поменялось.