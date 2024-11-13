Агент Батракова: «Алексей не хочет уходить зимой из „Локомотива“»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о будущем игрока.
Я не думаю, что предложение какого-либо клуба заставит «Локомотив» расстаться с Батраковым этой зимой, каким бы финансово привлекательным оно не было. Да и сам Алексей не хочет уходить зимой. Желание футболиста — доиграть этот сезон точно в «Локомотиве». Я ранее об этом и говорил, с того момента ничего не поменялось.
Но агент, как и подобает практичному и неискреннему человеку, уже сейчас забраcывает удочки, к возможной продаже...
Но агент, как и подобает практичному и неискреннему человеку, уже сейчас забраcывает удочки, к возможной продаже...
Ориентируется по солнцу, значит сразу к саудитам в Аль-Хиляль.)))
Ориентируется по солнцу, значит сразу к саудитам в Аль-Хиляль.)))