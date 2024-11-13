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Агент Батракова: «Алексей не хочет уходить зимой из „Локомотива“»

вчера, 15:45

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о будущем игрока.

Я не думаю, что предложение какого-либо клуба заставит «Локомотив» расстаться с Батраковым этой зимой, каким бы финансово привлекательным оно не было. Да и сам Алексей не хочет уходить зимой. Желание футболиста — доиграть этот сезон точно в «Локомотиве». Я ранее об этом и говорил, с того момента ничего не поменялось.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 10:35
Что то говорить и загадывать на счёт Батракова очень преждевременно, не известно что будет на следующий сезон. Может случится так, что игрок вообще раствориться и те-же журналисты и агенты будут говорить совсем противоположные слова.
112910415
112910415
вчера в 19:54
итак, не позже лета агент надеется получить солидный куш !
cska1948
cska1948
вчера в 18:56
Глушенкова Зенит уломал за 20 миллионов в год. В том, что Батраков тоже сломается сомнений нет. Интересно, на какой цифре это случиться с Батраковым?
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:41
Доброго Здоровья Jeck!
Ориентируется по солнцу, значит сразу к саудитам в Аль-Хиляль.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:10, ред.
Зима....Предложение Зенита....Батраков выдвинулся....в сторону Питера...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:56
Аген это существо, которое зарабатывает деньги на игроке, иногда ценой его карьеры... Стоит задуматься, а всегда ли он нужен?
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:52
- Ну началось... Батраков - второй Месси, да как же мы раньше без него жили, да как же мы дальше будем без него, и т.д., и т.п.
- Вот-вот. Сычёва в соё время тоже так хвалили... Молодой, скоростной, техничный, талантливый, ну и т.д., вся песня с припевом... Ну и чем всё это закончилось? Парень начал метаться по клубам, разрывая все контракты... И кем он стал? Где он сейчас? Да многие даже вообще не знают, кто это...
- Рано пташечка запела... Как бы кошечка не съела...
Capral
Capral
вчера в 16:29
Надо исходить из того, каким будет Батраков весной. Возможно, молодой игрок сникнет и не будет выглядеть таким привлекательным к продаже как сейчас. Ну и конечно- не дай БОГ возможные травмы. Тот объём работы, который сейчас выполняет на поле Батрак может повредить способному футболисту. Батраков- и мотор, и бомбардир, и опорник, и тд, и тп. Галактионов, как и Семак не знает какой работой нагрузить человека. А всё потому, что оба тренера- ограниченные специалисты, а когда у них появляются люди, способные вместо них думать на поле- они охотно ими пользуется, в ущерб, их же здоровью. Батрак- молод, а значит и нестабилен, отсюда возможные проблемы с физикой и качеством игры. Поэтому не надо уже сейчас, делать овации игроку и предсказывать его возможную футбольную судьбу, всё ещё очень иллюзорно...

Но агент, как и подобает практичному и неискреннему человеку, уже сейчас забраcывает удочки, к возможной продаже...
lotsman
lotsman
вчера в 16:20
Началась рекламная акция. Сначала сообщение из клуба что Батраков не продаётся, затем заявление экс-директора что только за хорошую цену, теперь агент намекает что весной можно делать предложения. Что мол зимой никуда, а весной можно подавать заявки.)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:18
Ждут предложений от европейских ТОП клубов 😁
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:13
Намёк на то, что скорее всего Батраков покинет летом Локомотив.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:12
Это всё вилами по воде. Самое главное чтобы куш 💰 устроил агента ☝️😜
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:11
Прямо звезда... как будто кто то выгоняет...
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