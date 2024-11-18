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Тимур Гурцкая рассказал, с какими командами в 2025-м сыграет сборная России

вчера, 21:18

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал национальные команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи в 2025 году.

В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая. На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия.

В этом году сборная России провела четыре игры, одержав победу с суммарным счётом 22:0 — с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Завтра, 19 ноября, отечественная национальная команда проведёт заключительный товарищеский матч в 2024 году с Сирией в Волгограде.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
сильные соперники, о рекордах можно не мечтать !
shur
shur
вчера в 22:39
...не до хорошего,теперь для нас все кто "За" , те Топ, вся Африка, Ю.Америка , там где много,много диких обезьян и плантаций с весёлой травушкой-муравошкой...!
Гость
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