Тимур Гурцкая рассказал, с какими командами в 2025-м сыграет сборная России

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вчера, 21:18

Футбольный агент назвал национальные команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи в 2025 году.

В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая. На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия.

В этом году сборная России провела четыре игры, одержав победу с суммарным счётом 22:0 — с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Завтра, 19 ноября, отечественная национальная команда проведёт заключительный товарищеский матч в 2024 году с Сирией в Волгограде.