Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Хотели бы сыграть со „Спартаком“»

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что не исключает проведение товарищеского матча со «Спартаком» зимой.
Мы на данный момент такую инициативу не обсуждали. Если будет предложение от «Спартака» или возможность сыграть с российскими командами, мы готовы. В первую очередь, хотелось бы, конечно, сыграть со «Спартаком». Мы постараемся организовать эти матчи, если будет возможность. На данный момент графики команд только формируются, конкретики нет. В прошлом году мы играли с «Торпедо», в этом году хотели бы сыграть с более сильной командой.
В составе «Юнайтед» выступает бывший футболист «красно‑белых» Квинси Промес. Ранее сообщалось, что участниками Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби (ОАЭ) станут «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо».
И Промес уже из неё никуда не уедет. Думаю, план такой..
И Промес уже из неё никуда не уедет. Думаю, план такой..
сдал с потрахами,срочно нужен вылет....!!!
сдал с потрахами,срочно нужен вылет....!!!
Мы на данный момент такую инициативу не обсуждали. Если будет предложение от Спартака
Заголовок не соответствует статье.)
Мы на данный момент такую инициативу не обсуждали. Если будет предложение от Спартака
Заголовок не соответствует статье.)