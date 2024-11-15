Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Хотели бы сыграть со „Спартаком“»

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что не исключает проведение товарищеского матча со «Спартаком» зимой.

Мы на данный момент такую инициативу не обсуждали. Если будет предложение от «Спартака» или возможность сыграть с российскими командами, мы готовы. В первую очередь, хотелось бы, конечно, сыграть со «Спартаком». Мы постараемся организовать эти матчи, если будет возможность. На данный момент графики команд только формируются, конкретики нет. В прошлом году мы играли с «Торпедо», в этом году хотели бы сыграть с более сильной командой.