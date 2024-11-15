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Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Хотели бы сыграть со „Спартаком“»

вчера, 15:00

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что не исключает проведение товарищеского матча со «Спартаком» зимой.

Мы на данный момент такую инициативу не обсуждали. Если будет предложение от «Спартака» или возможность сыграть с российскими командами, мы готовы. В первую очередь, хотелось бы, конечно, сыграть со «Спартаком». Мы постараемся организовать эти матчи, если будет возможность. На данный момент графики команд только формируются, конкретики нет. В прошлом году мы играли с «Торпедо», в этом году хотели бы сыграть с более сильной командой.

В составе «Юнайтед» выступает бывший футболист «красно‑белых» Квинси Промес. Ранее сообщалось, что участниками Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби (ОАЭ) станут «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14
Надо добазариваться на товарняк в России. В Москве зимой дубак, поэтому в Питер, под крышу. А потом прямиком в Тарасовку, на борщ с блинами.
И Промес уже из неё никуда не уедет. Думаю, план такой..
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:49
...а я знаю в чём дело, у Промеса "закладки" горят в Москве,кто то
сдал с потрахами,срочно нужен вылет....!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:27
Давно знал что Абену берут только для того чтобы в товарищеской игре с этой командой незаметно подменить на Промеса.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:00
Обсуждать не обсуждали но готовы сыграть))) Чудно))
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51
Не думаю что Спартаку нужен этот матч...
lotsman
lotsman
вчера в 15:25
Гендиректор дубайского Юнайтед: Хотели бы сыграть со Спартаком.

Мы на данный момент такую инициативу не обсуждали. Если будет предложение от Спартака

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:19
Промес что-то мутит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:18
Резидент Антоха, таким способом планирует возвращение на "Родину"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:10
Ну так начинайте обсуждать детали
drug01
drug01
вчера в 15:06
Если будут возможности почему не сыграть???
Foxes
Foxes
вчера в 15:01
Наши чиновники быстро организуют, только плати!
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