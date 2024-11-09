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В «Локомотиве» раскрыли планы на зимние сборы

вчера, 20:39

Московский «Локомотив» собирается провести товарищеский матч с белорусским «Арсеналом» во время ноябрьского перерыва на игры сборных. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

У нас много игроков уезжают в сборные в паузу. Мы планируем игру с белорусской командой «Арсенал» здесь, распределим составы с молодёжной командой. Точную дату пока не могу назвать, но она согласована.

На зиму тоже определили план. Мы будем готовиться в ОАЭ с 13 января, практически по прошлогодней схеме. Проведём три сбора, 23 февраля завершим подготовку. По соперникам пока не могу сказать.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:30
Про усиление в атакующей линии не забудьте, Председатель. Сулейманова с Сарвели куда-нибудь сплавьте, найдите настоящих напов, которые хоть по воротам попасть смогут.
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