В «Локомотиве» раскрыли планы на зимние сборы

Московский «Локомотив» собирается провести товарищеский матч с белорусским «Арсеналом» во время ноябрьского перерыва на игры сборных. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» .

У нас много игроков уезжают в сборные в паузу. Мы планируем игру с белорусской командой «Арсенал» здесь, распределим составы с молодёжной командой. Точную дату пока не могу назвать, но она согласована.