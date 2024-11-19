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В «Манчестер Сити» ожидают, что Гвардиола определится с будущим к январю

вчера, 21:02

По информации источника, в «Манчестер Сити» ожидают, что главный тренер клуба Пеп Гвардиола проинформирует их о своих планах к январю. Клуб надеется, что тренер подпишет новое соглашение.

Считается, что двумя наиболее важными факторами для Гвардиолы являются мнение его семьи и контакт с игроками – тренер хочет понять, продолжают ли футболисты прислушиваться к нему так же, как и раньше.

Отмечается, что «Ман Сити» изучает кандидатуры других тренеров на случай ухода испанца. В частности, интерес клуба привлек Хаби Алонсо из «Байера».

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