В «Манчестер Сити» ожидают, что Гвардиола определится с будущим к январю

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вчера, 21:02

По информации источника, в «Манчестер Сити» ожидают, что главный тренер клуба проинформирует их о своих планах к январю. Клуб надеется, что тренер подпишет новое соглашение.

Считается, что двумя наиболее важными факторами для Гвардиолы являются мнение его семьи и контакт с игроками – тренер хочет понять, продолжают ли футболисты прислушиваться к нему так же, как и раньше.

Отмечается, что «Ман Сити» изучает кандидатуры других тренеров на случай ухода испанца. В частности, интерес клуба привлек из «Байера».