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Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение о своём будущем

вчера, 17:23

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, интерес к которому проявляет мадридский «Реал», примет решение о своём будущем в марте 2025 года.

По информации источника, несмотря на ранее появлявшиеся в СМИ сведения о том, что испанский специалист возглавит «сливочных» летом 2025 года, на текущий момент между сторонами отсутствуют договорённости на этот счёт.

Кроме того, решение Алонсо не повлияет на будущее футболистов «Байера» в команде. Ранее сообщалось, что вслед за 42-летним тренером в мадридский клуб может перейти атакующий полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:08, ред.
Да какой там Реал. Перес еще не выжил из ума, чтобы увольнять мудрого и Великого Анчи, и брать сырого, и примитивного Алонсо. Мадридское прошлое Алонсо- это замечательно, но в европейских клубах, на, так называемое "коренное" прошлое не смотрят, а думают про результат, прежде всего. Что касается того, что решение будет принимать сам Алонсо, то здесь можно поспорить. Если полоса неудач и дальше будет преследовать Байер, то вполне возможно, что решение примет руководство клуба... Новый сезон в Бундесе и матчи в ЛЧ, наглядно демонстрируют очевидную неготовность молодого тренера к большим подвигам...

Как тренер, Алонсо мне симпатичен, мне нравится его быстрый, агрессивный футбол. Но пока, это подходит только в Бундесе, да и то не регулярно. И дело не в поражениях в чемпионате или в ЛЧ, а в том, что на фоне сильных соперников Алонсо теряется- и ввиду недостатка опыта, и ввиду нехватки тренерских идей...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
Всё правильно... Надо сезон доиграть спокойно
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:29
Ай только не в Реал
Гость
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