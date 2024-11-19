Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение о своём будущем

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, интерес к которому проявляет мадридский «Реал», примет решение о своём будущем в марте 2025 года.
По информации источника, несмотря на ранее появлявшиеся в СМИ сведения о том, что испанский специалист возглавит «сливочных» летом 2025 года, на текущий момент между сторонами отсутствуют договорённости на этот счёт.
Кроме того, решение Алонсо не повлияет на будущее футболистов «Байера» в команде. Ранее сообщалось, что вслед за 42-летним тренером в мадридский клуб может перейти атакующий полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц.
Как тренер, Алонсо мне симпатичен, мне нравится его быстрый, агрессивный футбол. Но пока, это подходит только в Бундесе, да и то не регулярно. И дело не в поражениях в чемпионате или в ЛЧ, а в том, что на фоне сильных соперников Алонсо теряется- и ввиду недостатка опыта, и ввиду нехватки тренерских идей...
Как тренер, Алонсо мне симпатичен, мне нравится его быстрый, агрессивный футбол. Но пока, это подходит только в Бундесе, да и то не регулярно. И дело не в поражениях в чемпионате или в ЛЧ, а в том, что на фоне сильных соперников Алонсо теряется- и ввиду недостатка опыта, и ввиду нехватки тренерских идей...