Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение о своём будущем

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вчера, 17:23

Главный тренер леверкузенского «Байера» , интерес к которому проявляет мадридский «Реал», примет решение о своём будущем в марте 2025 года.

По информации источника, несмотря на ранее появлявшиеся в СМИ сведения о том, что испанский специалист возглавит «сливочных» летом 2025 года, на текущий момент между сторонами отсутствуют договорённости на этот счёт.

Кроме того, решение Алонсо не повлияет на будущее футболистов «Байера» в команде. Ранее сообщалось, что вслед за 42-летним тренером в мадридский клуб может перейти атакующий полузащитник «фармацевтов» .