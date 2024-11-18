Черчесов может возглавить «Ахмат»

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вчера, 17:06

По информации инсайдера Ивана Карпова, грозненский «Ахмат» рассмотрит возможность назначения главным тренером, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.

Отмечается, что летом Черчесов отклонил предложение «Ахмата» ради работы в сборной Казахстана.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова в Лиге наций проиграла 5 из 6 матчей и один раз сыграла вничью. Разница мячей – 0:15.