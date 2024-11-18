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Черчесов может возглавить «Ахмат»

вчера, 17:06

По информации инсайдера Ивана Карпова, грозненский «Ахмат» рассмотрит возможность назначения Станислава Черчесова главным тренером, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.

Отмечается, что летом Черчесов отклонил предложение «Ахмата» ради работы в сборной Казахстана.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова в Лиге наций проиграла 5 из 6 матчей и один раз сыграла вничью. Разница мячей – 0:15.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:53
Скоро будет, уже чемоданы собирает в Казахстане.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:45
Для Ахмата.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:27
- Вроде бы Мостовой уже прошёл "адаптацию" в Динамо... Он же плакался - не дают мне, "царю", работы в РПЛ... Да дайте ему уже шанс! Накосячит? Тогда уже спрос с него по полной. Чтобы осознал, что тренерство это не игрушка, а большая ответственность...
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:24
Риском для кого? Для Черчесова или для Ахмата?
112910415
112910415
вчера в 18:57
отдохнуть бы ему, переосмыслить большие успехи !
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:27
Там усами никого не удивишь)...
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
Это будет большим риском, если учесть достижения Черчесова в Казахстане.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:58
Не возглавит. Посмотрит на турнирную таблицу, увидит, что ему предлагают роль палочки - выручалочки, и откажется. Зачем рисковать и так основательно подмоченной репутацией ?
протон
протон
вчера в 17:38
А что Саламыча уже уволили?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:29
Ну казахи хорошие конники , а уж ни как в футбол играть....тем более с такими Сборными....Там любой тренер не даст результат. Вот если скачки только...)
2k8c67p68nyz
2k8c67p68nyz
вчера в 17:21
Не стал бы ему доверять такой клуб как Ахмат
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:16
Пока нет качественных приобретений, все без толку. Здесь и Клопа не поможет
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:16
По проторенной дорожке из сборной Казахстана в Ахмат
Посмотрим конечно что из этого выйдет
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:13
В Грозном любят давать второй шанс своим бывшим Главным тренерам местной футбольной команды.
particular
particular
вчера в 17:13
В Ахмате не прокатит традиционное черчесовское "мы выполили работу"... Нужно очки набирать, а не ишачить под шевеление усов...
Futurista
Futurista
вчера в 17:08
"Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей и один раз сыграла вничью. Общий счет – 0:15"...
Прекрасный результат...замечательный тренер...надо брать)...
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