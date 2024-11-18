Черчесов может возглавить «Ахмат»

По информации инсайдера Ивана Карпова, грозненский «Ахмат» рассмотрит возможность назначения Станислава Черчесова главным тренером, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.
Отмечается, что летом Черчесов отклонил предложение «Ахмата» ради работы в сборной Казахстана.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова в Лиге наций проиграла 5 из 6 матчей и один раз сыграла вничью. Разница мячей – 0:15.
Посмотрим конечно что из этого выйдет
Посмотрим конечно что из этого выйдет
Прекрасный результат...замечательный тренер...надо брать)...
Прекрасный результат...замечательный тренер...надо брать)...