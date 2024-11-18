Робин ван Перси рассказал, почему не будет работать в «Арсенале»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» заявил, что не будет в будущем работать в лондонском клубе.

Я не ожидаю работать в «Арсенале». Я думаю, что этот путь закрыт из-за моего перехода в «Манчестер Юнайтед». В футболе никогда не знаешь наверняка, но такова моя оценка. Это все еще чувствительно для них, не для меня — это особенно чувствительно для болельщиков «Арсенала».