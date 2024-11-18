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Робин ван Перси рассказал, почему не будет работать в «Арсенале»

вчера, 20:52

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси заявил, что не будет в будущем работать в лондонском клубе.

Я не ожидаю работать в «Арсенале». Я думаю, что этот путь закрыт из-за моего перехода в «Манчестер Юнайтед». В футболе никогда не знаешь наверняка, но такова моя оценка. Это все еще чувствительно для них, не для меня — это особенно чувствительно для болельщиков «Арсенала».

Напомним, что сейчас ван Перси возглавляет «Херенвен».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Так и я про тоже (это и имел ввиду) ...))) Сейчас специалиста возьму в "кавычки" (0 - 8 в апреле)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:24
пару месяцев назад Ван Перси и его команда проиграла матч со счетом 0-9.
по моему, это ПСВ так раздел Херенвена)))
вряд ли Арсеналу нужен такой тренер
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:22
да. Ван Перси, ты прав.
ибо переход капитана в стан соперника не является нормой не при каких обстоятельствах.
это одно и то же, что сегодня из МЮ капитан Фернандеш перейдет в МанСити.
хотя....Арсен Венгер сам отпустил голландца, чтоб на закате карьеры что то РВП мог выиграть что то значимое в Англии...да и клуб нормальный кэш получил за него.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:19
(((
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:17
Ван Перси слишком преувеличивает свою роль в истории футбола. Он просто временно привлёк внимание к своей персоне. Завтра его уже никто не вспомнит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16, ред.
Да и «Херенвен» , просто так не отпустит такого "специалиста"...)
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