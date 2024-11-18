Робин ван Перси рассказал, почему не будет работать в «Арсенале»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси заявил, что не будет в будущем работать в лондонском клубе.
Я не ожидаю работать в «Арсенале». Я думаю, что этот путь закрыт из-за моего перехода в «Манчестер Юнайтед». В футболе никогда не знаешь наверняка, но такова моя оценка. Это все еще чувствительно для них, не для меня — это особенно чувствительно для болельщиков «Арсенала».
Напомним, что сейчас ван Перси возглавляет «Херенвен».
ибо переход капитана в стан соперника не является нормой не при каких обстоятельствах.
это одно и то же, что сегодня из МЮ капитан Фернандеш перейдет в МанСити.
хотя....Арсен Венгер сам отпустил голландца, чтоб на закате карьеры что то РВП мог выиграть что то значимое в Англии...да и клуб нормальный кэш получил за него.
ибо переход капитана в стан соперника не является нормой не при каких обстоятельствах.
это одно и то же, что сегодня из МЮ капитан Фернандеш перейдет в МанСити.
хотя....Арсен Венгер сам отпустил голландца, чтоб на закате карьеры что то РВП мог выиграть что то значимое в Англии...да и клуб нормальный кэш получил за него.