«Атлетико» уже 5 месяцев присматривает замену Симеоне

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вчера, 17:22

По информации источника, «Атлетико» уже в течение пяти месяцев изучает рынок для поиска замены главному тренеру .

Цель спортивного менеджмента состоит в том, чтобы его гипотетический уход не застал клуб врасплох. В связи с этим, хотя это и не является экстренной мерой, «Атлетико» уже с лета изучает различные варианты.

Отмечается, что продление контракта аргентинца до 2027 года было осуществлено не только для усиления мотивация тренера, но и ради распределения его высокой зарплаты на несколько лет и сохранения платежных возможностей клуба.

Приход нового спортивного директора Карлоса Бусеро повлиял на ухудшение отношений главного тренера с клубом. Утверждается, что он старается ограничить обязанности Симеоне, который раньше решал практически все вопросы. Также Бусеро не стремился подписывать в «Атлетико» , сына главного тренера.

У «Атлетико» есть ряд кандидатов на должность тренера, которые уже давно пользуются большой популярностью. Одним из фаворитов считается , также называются , , , и . К тому же Бусеро ранее работал с и , которых высоко ценит.