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«Атлетико» уже 5 месяцев присматривает замену Симеоне

вчера, 17:22

По информации источника, «Атлетико» уже в течение пяти месяцев изучает рынок для поиска замены главному тренеру Диего Симеоне.

Цель спортивного менеджмента состоит в том, чтобы его гипотетический уход не застал клуб врасплох. В связи с этим, хотя это и не является экстренной мерой, «Атлетико» уже с лета изучает различные варианты.

Отмечается, что продление контракта аргентинца до 2027 года было осуществлено не только для усиления мотивация тренера, но и ради распределения его высокой зарплаты на несколько лет и сохранения платежных возможностей клуба.

Приход нового спортивного директора Карлоса Бусеро повлиял на ухудшение отношений главного тренера с клубом. Утверждается, что он старается ограничить обязанности Симеоне, который раньше решал практически все вопросы. Также Бусеро не стремился подписывать в «Атлетико» Джулиано Симеоне, сына главного тренера.

У «Атлетико» есть ряд кандидатов на должность тренера, которые уже давно пользуются большой популярностью. Одним из фаворитов считается Фернандо Торрес, также называются Юрген Клопп, Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Марселино. К тому же Бусеро ранее работал с Хуленом Лопетеги и Луисом де ла Фуэнте, которых высоко ценит.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 21:29
Симеоне должен попробовать себя с составом, который в топ10 в европе, раз он так хорош. Вот я что считаю. А с атлетико стогнация какаято уже давно. Тренер, который ни разу не брал лч за столько лет, и самый высокооплачиваемый? Чтотоздесь не так
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:07
С жиру бесятся эти атлетико.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:48
Рано или поздно Диего покинет клуб, поэтому всё верно делает Бусеро, что подыскивает замену! Тут главное что бы смена тренера прошла максимально безболезненно.
Фернандо Торрес вполне интересный вариает, свой, плюс хорошо трудится с молодыми, болельщики любят его, думаю и авторитет будет перед игроками, так что очень хороший вариант как по мне!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:26
Саня узнал что его выбрали матрасы)))
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:19
Чего??? Да при Симеоне Атлетико ниже третьего места не опускался, кроме последнего сезона (первый сезон Диего у руля "матрасников" не считаю, т.к. он пришёл в команду посреди чемпионата, но даже так умудрился вытянуть пятое место). По вашему Симеоне должен на равных соперничать с Реалом и Барсой, несмотря ни на что? Менять Симеоне сейчас - верх идиотизма. Диего выжимает из команды максимум.
youtomee
youtomee ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Так в том и дело, что Фергюсон был не верхушкой айсберга, а вел многие дела в клубе, что, как я понимаю, делает сейчас и Симеоне в Атлетико. У него много прав там. И может получиться похожая на МЮ ситуация после его ухода., когда каждый начнет тянуть одеяло на себя, а в итоге ничего не получится. Конечно, необязательно, что все будет именно так, но мне кажется риск большой. Но я согласен с тем, что самым высокооплачиваемым тренером его делать не нужно было.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 18:38
Так вот мю тратит их не туда, ни разу не купил топтренера, который не сбитый летчик или без опыта с топами, а вот реального топтренера. Хз, нагельсмана, зидана. Оч странные выборы при таком бабле, ну кроме аморима. Но там же вся структура гнилая, тренер это верхушка айсберга
youtomee
youtomee ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
может он и Маур и переоцененные, но недооценивать их тоже не стоит. Вон Рома что-то лучше не заиграла после увольнения Моура. Есть тренеры, которые занимают свое место не просто так и дают хорошие результаты на длительной дистанции за счет большого контроля дел в клубе, уважения, дисциплины, понимания, что происходит в клубе. МЮ вон до сих пор тренера ищет, имея огромные деньги, а результата нужного после Фергюсона так и нет. Хотя тот факт, что Симеоне самый высокооплачиваемый, мне тоже непонятен. Не нужно кормить огромными деньгами
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:58
Руководству Атлетико виднее!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 17:42
Аплодирую стоя. Симеоне - самый переоцененный тренер в мире после Маура.
Давно пора. Почему-то Анчи после пары месяцев спада увольнять начинают, а Симеоне, Атлетико которого играет ровно на те бабки - которые есть в команде - и даже ниже - уже который бестрофейный сезон выпроводить не могут + самая большая зп в мире тренеров до недавнего момента была. За что? За 3 ЛЕ и 2 примеры? Или за блеклый футбол, который невозможно смотреть?
Все его успехи связаны с тем, что в клуб пришли деньги
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:39
Не представляю Атлетико без него ... они стали синонимами...
Futurista
Futurista
вчера в 17:34
"Стальные яйца" на рынке пока не найдены)...
allemz
allemz
вчера в 17:34
Это правда, они боятся, что после Симеоне останется бесхозная команда, вот уже почти полгода мониторили космического Стаса как идеального кандидата по наведению порядка, но увы, усач не блещет
Гость
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