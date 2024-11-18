«Атлетико» уже 5 месяцев присматривает замену Симеоне

По информации источника, «Атлетико» уже в течение пяти месяцев изучает рынок для поиска замены главному тренеру Диего Симеоне.
Цель спортивного менеджмента состоит в том, чтобы его гипотетический уход не застал клуб врасплох. В связи с этим, хотя это и не является экстренной мерой, «Атлетико» уже с лета изучает различные варианты.
Отмечается, что продление контракта аргентинца до 2027 года было осуществлено не только для усиления мотивация тренера, но и ради распределения его высокой зарплаты на несколько лет и сохранения платежных возможностей клуба.
Приход нового спортивного директора Карлоса Бусеро повлиял на ухудшение отношений главного тренера с клубом. Утверждается, что он старается ограничить обязанности Симеоне, который раньше решал практически все вопросы. Также Бусеро не стремился подписывать в «Атлетико» Джулиано Симеоне, сына главного тренера.
У «Атлетико» есть ряд кандидатов на должность тренера, которые уже давно пользуются большой популярностью. Одним из фаворитов считается Фернандо Торрес, также называются Юрген Клопп, Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Марселино. К тому же Бусеро ранее работал с Хуленом Лопетеги и Луисом де ла Фуэнте, которых высоко ценит.
Давно пора. Почему-то Анчи после пары месяцев спада увольнять начинают, а Симеоне, Атлетико которого играет ровно на те бабки - которые есть в команде - и даже ниже - уже который бестрофейный сезон выпроводить не могут + самая большая зп в мире тренеров до недавнего момента была. За что? За 3 ЛЕ и 2 примеры? Или за блеклый футбол, который невозможно смотреть?
Все его успехи связаны с тем, что в клуб пришли деньги
Давно пора. Почему-то Анчи после пары месяцев спада увольнять начинают, а Симеоне, Атлетико которого играет ровно на те бабки - которые есть в команде - и даже ниже - уже который бестрофейный сезон выпроводить не могут + самая большая зп в мире тренеров до недавнего момента была. За что? За 3 ЛЕ и 2 примеры? Или за блеклый футбол, который невозможно смотреть?
Все его успехи связаны с тем, что в клуб пришли деньги