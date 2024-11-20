Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин: «Ощущение усталости присутствует»

вчера, 09:43

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном уходе со своего поста в одной из команд.

Готов ли совмещать сборную с «Ростовом» и какие у меня ощущения? Думаю, как у всех. Ощущение усталости присутствует.

Могу ли покинуть один из постов зимой? Один из – нет. Покинуть сборную нет варианта.

«Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин высказался о призыве фанатов вернуть Дзюбу в сборную России
19 ноября
Дюков выразил надежду, что Россия примет участие в отборе к ЧМ-2026
19 ноября
Глушаков: «Я буду более жёстким тренером, чем Карпин»
19 ноября
Карпин высказался о недопуске России к отбору ЧМ-2026
19 ноября
Черчесов рассказал, почему посоветовал Дзюбе перейти в «Акрон»
19 ноября
Адиев отреагировал на слова Черчесова про «бесхозную сборную»
19 ноября
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:17
Валерий Георгиевич поднаторел в футбольной дипломатии.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:19, ред.
Если любимым делом заниматься то и уставать не будешь. А тут как бы по постоянному раздражённому и пассивно-агрессивному тону понятно что в деле своём Валера души не чает и готов без сна и отдыха ему отдаваться весь без остатка. Я вот даже когда текстом его интервью читаю слышу это раздражение, оно даже через буквы передаётся уже. Похоже что Карпин уже давно уставший, хорошо хоть почувствовал наконец.
lotsman
lotsman
вчера в 14:48
Рановато об усталости заговорил. А если действительно устаёшь, то надо заниматься чем то одним. От усталого тренера пользы никакой. Может потому в Ростове не очень хорошо дела идут, что тренер уставший, начинает терять концентрацию.
x4udexzvv6m5
x4udexzvv6m5
вчера в 13:17
На безбедную старость он наверное уже заработал, так что может себе позволить.
jrc9hy456bnm
jrc9hy456bnm
вчера в 12:25
Где бы ни работал, нигде от усталости ничего не добился.
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:02
Это нормально что игроки устают в товарняках против Брунеев, Сирии...
adekvat
adekvat
вчера в 11:16
Бедный труженик, устал лопатой деньги грести. В Ростове результата нет, в сборной попроще пастухов обыгрывать.
112910415
112910415
вчера в 10:50
готовится с Ростовом прощаться ?
STVA 1
STVA 1 ответ 9tpuh43uruhq (раскрыть)
вчера в 10:35
Ну зачем же за всех то говорить)
drug01
drug01
вчера в 10:15
От такого успеха голова кругом идет!!!
9tpuh43uruhq
9tpuh43uruhq
вчера в 10:02
Знал бы ты, Валера, какое у нас у всех присутствует ощущение усталости от тебя в сборной!
rcs9bqtjnj4h
rcs9bqtjnj4h
вчера в 09:57
Работа для такого трудоголика как Валера
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:56
Надо работать,пока работается - это точно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 