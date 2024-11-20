Карпин: «Ощущение усталости присутствует»

Главный тренер сборной России и «Ростова» ответил на вопрос о возможном уходе со своего поста в одной из команд.

Готов ли совмещать сборную с «Ростовом» и какие у меня ощущения? Думаю, как у всех. Ощущение усталости присутствует.

Могу ли покинуть один из постов зимой? Один из – нет. Покинуть сборную нет варианта.

«Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет.