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Дюков выразил надежду, что Россия примет участие в отборе к ЧМ-2026

вчера, 22:13

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что российская национальная команда примет участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Вы знаете, что ещё в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение приостановить наше участие в чемпионате мира. Все эти решения в силе. Пока наша сборная не будет допущена, пока они в силе. Теоретически есть возможность принять участие в 2026 году. Надеюсь, будет возможность. Вероятность не самая высокая.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 11:34
Все уже понимаем что этого не может быть
альсато
альсато
сегодня в 09:00
Это точно..!.."НАДЕЖДА"- "умирает" последней!..-после веры и любви))))...но все дело в том, что у Саши Дюкова, ...нет ни Первого, ни Второго, ни Третьего!
g2m8udafqe25
g2m8udafqe25
сегодня в 05:30
Вероятности нет, от слова совсем.
112910415
112910415
сегодня в 04:28
что в переводе означает :
" мы работаем, мы стараемся ! "
протон
протон
сегодня в 00:16
Очень надеюсь что мы не будем принимать участие, мне лично не приятно участие где нас не ждут
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:35
Чтобы на что-то надеяться надо предпринимать какие-то шаги или действия. И прежде всего это касается самого Дюкова, но на деле пока одна суета.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:32
А что, есть хоть какие-то основания? Зачем дарить людям надежду...
jraqbsn5zwg6
jraqbsn5zwg6
вчера в 22:21
Зачем об этом лишний раз напоминать, молчал бы в тряпочку
Гость
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