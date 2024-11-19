Дюков выразил надежду, что Россия примет участие в отборе к ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) выразил надежду, что российская национальная команда примет участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Вы знаете, что ещё в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение приостановить наше участие в чемпионате мира. Все эти решения в силе. Пока наша сборная не будет допущена, пока они в силе. Теоретически есть возможность принять участие в 2026 году. Надеюсь, будет возможность. Вероятность не самая высокая.