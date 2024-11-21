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Два клуба АПЛ хотят подписать Федерико Вальверде из «Реала»

вчера, 14:57

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщается, вариант с подписанием уругвайца рассматривают «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
shur
shur ответ szc98z663cya (раскрыть)
вчера в 16:14
...золотой ты мой, с языка снял,красава!
szc98z663cya
szc98z663cya
вчера в 16:06
Не надо Феде уходить из Реала
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:16
Бесполезная новость, понятно что Реал не продаст своего лидера, а МЮ его не купит, а он сам не хочет туда переходить, а в Лиерпуле на его позиции есть Мак Алисстер, очередная фигня журналюг, из-за которых они заработают деньги.
7yt3ugkvahuw
7yt3ugkvahuw
вчера в 15:14
Федерико Вальверде уже давно зарекомендовал себя как ключевой игрок "Реала", и его интерес к топ-клубам АПЛ не удивителен. У него есть все качества, чтобы стать звездой английской лиги: отличная физическая подготовка, высокая работоспособность и умение читать игру.

Если он перейдет в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", это будет серьезное усиление для любого из этих клубов. Его универсальность позволит тренерам использовать его в различных тактических схемах, а опыт игры на самом высоком уровне поможет быстро адаптироваться к новым условиям.
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