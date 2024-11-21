Два клуба АПЛ хотят подписать Федерико Вальверде из «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов клубов АПЛ.
Как сообщается, вариант с подписанием уругвайца рассматривают «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов клубов АПЛ.
Как сообщается, вариант с подписанием уругвайца рассматривают «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Если он перейдет в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", это будет серьезное усиление для любого из этих клубов. Его универсальность позволит тренерам использовать его в различных тактических схемах, а опыт игры на самом высоком уровне поможет быстро адаптироваться к новым условиям.
Если он перейдет в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", это будет серьезное усиление для любого из этих клубов. Его универсальность позволит тренерам использовать его в различных тактических схемах, а опыт игры на самом высоком уровне поможет быстро адаптироваться к новым условиям.