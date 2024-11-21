Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону»

По информации источника, вингер «Милана» Рафаэл Леау и нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид дали понять, что желают присоединиться к «Барселоне».
Также отмечается, что «Барселона» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду.
Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой, поэтому футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы.
В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но при этом «Барселона» признает умение форварда забивать и отмечает его статистику.