Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону»

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вчера, 12:23

По информации источника, вингер «Милана» и нападающий «Лилля» дали понять, что желают присоединиться к «Барселоне».

Также отмечается, что «Барселона» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду.

Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой, поэтому футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы.

В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но при этом «Барселона» признает умение форварда забивать и отмечает его статистику.