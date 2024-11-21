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Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону»

вчера, 12:23

По информации источника, вингер «Милана» Рафаэл Леау и нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид дали понять, что желают присоединиться к «Барселоне».

Также отмечается, что «Барселона» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду.

Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой, поэтому футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы.

В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но при этом «Барселона» признает умение форварда забивать и отмечает его статистику.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:36
больше побеждайте, и народ к вам потянется !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:20
Если возьмут,то можно и перейти в Барсу.
ne gusta
ne gusta ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:00
Лапорта любит взять игроков бесплатно а потом увеличить их зп 3-4 раза, а Дэвид говорил что мечтает играть за Барсу, плюс говорил что хочет туда перейти, говорил что хочет зарплату в 6 лямов, если с грязными придется отказаться, но не думаю что если он так хорошо относится к Барсе требовать высокую зарплату, Дэвид создал идеальную условию чтобы перейти в Барсу. Умный футболист.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:40
Отлично. Как раз по карманным деньгам Лапорта )))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:33
Леау больше напоминает всадника без головы , нежели умного игрока
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:47
Скорость Леау добавит в игре Барсы что-то невероятное, а дэвид бесплатно обязана забрать Барса, говорят что хочет зарплату в 6 лямов, надеюсь с чистыми.
ne gusta
ne gusta ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:38
Дэвид же станет свободным агентом, его можно будет взять бесплатно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:31
Леау не нужен команде Флика. Пусть португалец катится в Аль Наср если ему неуютно в Милане. Дэвид можно, если Лапорта найдет денег на сделку))
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