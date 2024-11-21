ПСЖ следит за полузащитником «Торино» Чаммальикеллой

19-летний полузащитник «Торино» Аарон Чаммальикелла родился в Турине и имеет совместное гражданство, поскольку его родители — итальянцы и эфиопы.
Чаммальикелла представлял сборную Италию на уровнях до 15, до 17, до 18, до 19 и до 20 лет, играя в качестве полузащитника «бокс-ту-бокс».
В 2022 году The Guardian назвал его одним из лучших игроков, родившихся в 2005 году, но пока он не добился большого прогресса в Серии А.
По данным источника, «Пари Сен-Жермен» отправил скаутов, чтобы посмотреть на него в действии. Французский клуб готовит предложение на январь.