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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ следит за полузащитником «Торино» Чаммальикеллой

вчера, 14:15

19-летний полузащитник «Торино» Аарон Чаммальикелла родился в Турине и имеет совместное гражданство, поскольку его родители — итальянцы и эфиопы.

Чаммальикелла представлял сборную Италию на уровнях до 15, до 17, до 18, до 19 и до 20 лет, играя в качестве полузащитника «бокс-ту-бокс».

В 2022 году The Guardian назвал его одним из лучших игроков, родившихся в 2005 году, но пока он не добился большого прогресса в Серии А.

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» отправил скаутов, чтобы посмотреть на него в действии. Французский клуб готовит предложение на январь.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:08
Особенно Гена Орлов бы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Не известно какой из парня в последствии вырастит игрок, но комментаторы "обрадуются" сразу...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17
Пусть присматриваются, главное, шобы конкуренты не перехватили...
3h3hkunk39dw
3h3hkunk39dw
вчера в 14:16
Такого за одну фамилию надо брать
Гость
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