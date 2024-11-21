Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заключил новый двухлетний контракт с клубом.
Испанец возглавляет команду с лета 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз побеждали в Английской Премьер-Лиге, а также выигрывали Кубок Англии (2), Кубок Лиги (4), Суперкубок страны (3), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Прошло 7 лет, МЮ так и остался клубом уровня Лиги Европы, а Сити - постоянный фаворит ЛЧ и многократный Чемпион АПЛ
История всё расставила по своим местам :))
Прошло 7 лет, МЮ так и остался клубом уровня Лиги Европы, а Сити - постоянный фаворит ЛЧ и многократный Чемпион АПЛ
История всё расставила по своим местам :))
Смысла менять клуб на другой никакого. Пыжиться и рваться рулить в топ сборные, когда наблюдается такой мега-бордель с форматами международных турниров, вкупе с саботажем клубов, - тем более никакого.
P.S. Короч., тут уместно вспомнить мудрое изречение мультяшного Табаки: "Пойти на север и переждать!" )
Смысла менять клуб на другой никакого. Пыжиться и рваться рулить в топ сборные, когда наблюдается такой мега-бордель с форматами международных турниров, вкупе с саботажем клубов, - тем более никакого.
P.S. Короч., тут уместно вспомнить мудрое изречение мультяшного Табаки: "Пойти на север и переждать!" )