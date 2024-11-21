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Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

вчера, 23:06

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заключил новый двухлетний контракт с клубом.

Испанец возглавляет команду с лета 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз побеждали в Английской Премьер-Лиге, а также выигрывали Кубок Англии (2), Кубок Лиги (4), Суперкубок страны (3), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 13:11
В Ла Лиге Гвардиола провел всего четыре года, а в АПЛ уже стал легендой всего и вся, а ещё говорят, что это очень сложная лига. Да он там как рыба в воде.
Для него это лига, где можно спокойно работать и легко побеждать.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 10:20
Но если сравнивать с Ливерпулем, то ЛЧ Ливерпуль выиграл быстрее, чем это сделал Пеп с МС. На фоне МЮ сейчас даже Тоттенхэм успешен.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:06
Сколько стоят игроки МС?
Куда он пойдёт?
Бернарду Силва о трёх поражениях подряд Ман Сити: «Сейчас мы находимся в немного тёмном месте». «Всё кажется идёт не так, как надо. Даже когда мы играем хорошо, мы не реализуем свои моменты, а пропускаем слишком легко».
Здесь уточнить необходимо - "три подряд" с какого краю? С октября - 30 числа получили от Тоттенхэма (2:1) или с другого - 9-го от Брайтон, тоже 2:1 и между ними 2-го от Борнмута 2:1 и 5-го от Спортинга (4:1)))) Итого 4 игры в "немного тёмном месте"...
Как то без Родри мастерство Пепа притухло...))
И непосредственно по контракту:
В новом однолетнем контракте Пепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" не будет пункта о расторжении. Контракт не содержит положения о расторжении в случае, если клуб будет понижен в классе из Премьер-лиги в результате признания виновным в финансовых нарушениях.
(Для тех кто с улыбкой - "2 года" - опция продления до 27))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:15
Все знали, что продлит контракт. Пеп столько времени потратил на Сити, что можно назвать МС его детищем. Пока не готов отпустить МС в свободное плавание.

Казалось бы, что ему там делать, когда итак всё выиграл? Из 36 трофеев, которые МС выиграл за свою историю, 18 это заслуга Пепа. Это половина всех трофеев всего за 8 лет. Однако, можно попытаться выиграть еще раз ЛЧ или установить рекорды в АПЛ, которые даже Фергюсон не смог. В общем, есть к чему стремиться.
112910415
112910415
сегодня в 06:23
всё штатно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:57
Хороший тренер
Правильное решение
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:15
Отличная новость. Пусть остальные не расслабляются))) АПЛ без Гвардиола многое потеряет
r3t7zw8qdsmb
r3t7zw8qdsmb
сегодня в 03:20
Пусть лысый ещё пару лет пошарлатанит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:10, ред.
Ожидаемо-буднично.
Смысла менять клуб на другой никакого. Пыжиться и рваться рулить в топ сборные, когда наблюдается такой мега-бордель с форматами международных турниров, вкупе с саботажем клубов, - тем более никакого.

P.S. Короч., тут уместно вспомнить мудрое изречение мультяшного Табаки: "Пойти на север и переждать!" )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:35
Да уж, статистика у Гвардиолы очень приличная - 18 трофеев для клуба АПЛ это сверхрезультат... Правда складывается впечатление, что Пеп не особенно хотел продлевать контракт с Манчестер Сити. Все-таки АПЛ это очень сложная лига... Кроме того, в последнее время, тренер, скорее всего, испытывает трудности в раздевалке.
Горожане
Горожане
сегодня в 00:19
Хорошая новость для болельщиков Манчестер Сити!
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:18
....какие 7 лет!? 13 мая 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет, вот с этого момента всё и хихикаем по американски...!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:05
А после 2016, годичная пауза и в какую-нибудь топовую сборную, у которой будет провальный период.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:50
Мю до сих пор смеется. Все другие мешки пыжатся, шо то там в чемпионатах и лч доказать пытаются, тренируются как не в себя, а мю смотрит на эту всю суету с привычного пятого места премьерлиги. Он ниже всего этого. Его и так неплохо кормят, зачем попу рвать?
498a7x4epwyy
498a7x4epwyy
вчера в 23:30
Это очень оптимальный шаг руководства Манчестер Сити.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:22, ред.
Продление с ним контракта необходимо, прежде всего, игрокам команды, которые видят в Гвардиоле настоящего лидера, которому нужно и "хочется" подчиняться. Пусть - ка попробует другой, менее колоритный и уважаемый, тренер заставить бегать всю эту ораву высококлассных футболистов...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 23:18
Значит и викинга продлят.. ☝️
Брулин
Брулин
вчера в 23:14
Первый сезон занял с Сити 3 место и все смеялись (в том числе МЮ со своим титулом Лиги Европы)

Прошло 7 лет, МЮ так и остался клубом уровня Лиги Европы, а Сити - постоянный фаворит ЛЧ и многократный Чемпион АПЛ

История всё расставила по своим местам :))
Гость
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