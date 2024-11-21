Президент «Лилля» заявил, что Дэвид не покинет клуб в январе

Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о ситуации с нападающим .

Ситуация Джонатана (Дэвида) очень проста. Мы очень рады, что он с нами. В прошлое межсезонье у него оставался один год по контракту. Мы могли претендовать на Лигу чемпионов. Когда у вас есть парень, который забивает 20-25 голов за сезон, мы не горели желанием его продавать. Нам не поступило ни одного предложения.

Наша позиция очень ясна. Мы подумали о спортсмене. Очевидно, что у Джонатана уже есть предложение о продлении. Мяч на его стороне. У нас было много разговоров о том, что он может остаться с нами. Он не уйдёт в январе. Останется с нами, потому что он важный игрок. Он останется, потому что в мае у нас есть цели. Когда у вас есть игрок, забивающий 20-25 голов и попадающий в Лигу чемпионов по итогам сезона, это уравновешивает трансфер, которого не произошло. Он сказал, что «Лилль» — его клуб, он любит его.