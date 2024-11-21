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«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду новый контракт

вчера, 11:22

«Манчестер Сити» намерен сохранить в своём составе нападающего Эрлинга Холанда.

«Горожане» собираются предложить норвежцу новый контракт на сумму в 100 млн фунтов стерлингов.

На решение Холанда может повлиять тот факт, что Пеп Гвардиола решил остаться в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 13:13
Факты.
112910415
112910415
вчера в 13:12, ред.
не отказываться же )
dehbtbsfvv96
dehbtbsfvv96
вчера в 12:59
И только арабы могут предложить ему больше.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:55
Зря, конечно. И на то есть несколько причин:

1. Холанд, несмотря на свою результативность, так и не научился проявлять себя в важных матчах.

2. У него и так высокая зарплата, а ему всего 24 года. Если так всё время повышать, к 30-ти ему будут платить больше, чем платили Месси в Барселоне.

3. Холанд очень зависимый игрок. Когда у Де Брюйне и других ключевых игроков травма, у Холанда падает результативность.
hr69p29y8k6n
hr69p29y8k6n
вчера в 11:28
Это отличный шаг от "Манчестера"! Холанд уже доказал свою невероятную результативность, и его желание остаться в клубе говорит о многом. С учетом того, что Гвардиола тоже остается, у них есть все шансы на новые трофеи. Норвежский бомбардир явно чувствует себя комфортно в команде, а предложение нового контракта – логичный ход, чтобы удержать такого ценного игрока. Интересно посмотреть, как эта ситуация повлияет на их дальнейшие успехи!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:28
Переподписать Холланда это было бы мудрым решением
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