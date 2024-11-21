«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду новый контракт

1732177332

вчера, 11:22

«Манчестер Сити» намерен сохранить в своём составе нападающего .

«Горожане» собираются предложить норвежцу новый контракт на сумму в 100 млн фунтов стерлингов.

На решение Холанда может повлиять тот факт, что решил остаться в «Манчестер Сити».