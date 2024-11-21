«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду новый контракт

«Манчестер Сити» намерен сохранить в своём составе нападающего Эрлинга Холанда.
«Горожане» собираются предложить норвежцу новый контракт на сумму в 100 млн фунтов стерлингов.
На решение Холанда может повлиять тот факт, что Пеп Гвардиола решил остаться в «Манчестер Сити».
1. Холанд, несмотря на свою результативность, так и не научился проявлять себя в важных матчах.
2. У него и так высокая зарплата, а ему всего 24 года. Если так всё время повышать, к 30-ти ему будут платить больше, чем платили Месси в Барселоне.
3. Холанд очень зависимый игрок. Когда у Де Брюйне и других ключевых игроков травма, у Холанда падает результативность.
1. Холанд, несмотря на свою результативность, так и не научился проявлять себя в важных матчах.
2. У него и так высокая зарплата, а ему всего 24 года. Если так всё время повышать, к 30-ти ему будут платить больше, чем платили Месси в Барселоне.
3. Холанд очень зависимый игрок. Когда у Де Брюйне и других ключевых игроков травма, у Холанда падает результативность.