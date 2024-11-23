«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги

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вчера, 19:27

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» в 11-м туре Бундеслиги (4:0).

Максимилиан Байер открыл счет на 7-й минуте, Феликс Нмеча удвоил преимущество команды на 40-й, Юлиан Брандт увеличил разрыв в счете на 66-й, а на 77-й отличился Джейми Байно-Гиттенс.

У гостей за вторую желтую карточку был удален с поля Патрик Остерхаге на 63-й, а на 90+3-й был дисквалифицирован Адаму Жуниор.

После этой игры «Боруссия» идет на 5-м месте (19 очков), «Фрайбург» расположился на 6-й позиции (17 пунктов).

В другой встрече «Бавария» крупно переиграла «Аугсбург».