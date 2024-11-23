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«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги

вчера, 19:27
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» в 11-м туре Бундеслиги (4:0).

Максимилиан Байер открыл счет на 7-й минуте, Феликс Нмеча удвоил преимущество команды на 40-й, Юлиан Брандт увеличил разрыв в счете на 66-й, а на 77-й отличился Джейми Байно-Гиттенс.

У гостей за вторую желтую карточку был удален с поля Патрик Остерхаге на 63-й, а на 90+3-й был дисквалифицирован Адаму Жуниор.

После этой игры «Боруссия» идет на 5-м месте (19 очков), «Фрайбург» расположился на 6-й позиции (17 пунктов).

В другой встрече «Бавария» крупно переиграла «Аугсбург».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт eurosport.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:35
работать и ещё раз работать !
таких матчей должно быть больше !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:31
дортмундцы молодцы. хорошо, что всухую.
и все равно нужно и игровые аспекты подтягивать, с обороной и тактикой, если команда намерена побороться с Баварией или Байером на что то серьезное.
aar85hthrcss
aar85hthrcss
вчера в 20:07
Фрайбург хотя бы гол мог бы и забить для приличия
матос
матос
вчера в 20:05
с победой Шмели.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:52
В принципе ожидаемая победа БД
Гость
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