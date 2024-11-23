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«Химки» избежали поражения в матче с «Краснодаром»

вчера, 18:26
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в 16-м туре РПЛ (2:2).

Батчи вывел гостей вперед на 46-й минуте, на 84-й счет сравнял Александр Руденко, Юрий Газинский на 86-й обеспечил южанам преимущество, на 90+4-й Лукас Вера реализовал пенальти.

«Химки» идут на 12-м месте (13 очков), «Краснодар» расположился на 2-й строчке (38 баллов).

В другой встрече «Ростов» переиграл ЦСКА.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ viv (раскрыть)
вчера в 22:41
И отменя гол Зегита на 95-й
alexamit
alexamit
вчера в 21:50
Не выиграет Краснодар чемпионат России.Тухлая команда.
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:08
У любой команды спад бывает, как играет Зенит не все потеряно.
112910415
112910415
вчера в 20:59
как не вовремя решил расслабиться Краснодар ! (
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
Молодцы химчане. В первом тайме ничего не дали сделать Быкам. Полностью парализовали их игру. Владея мячом в первом тайме лишь 33%, они создали плотную оборону и не давали краснодарцам свободного пространства. Быки нанесли до перерыва всего один удар в створ. В начале второго прозевали Виктора Са которому помог Батчи и Быки повели. Потом ответка Химок. Первый же удар в створ и гол. Потом сплоховал Джикия и Гадзинский вывел Быков опять вперёд. Вроде бы игра сделана, но не зря говорят что играть надо до финального свистка. Ошибка Оласы, пенальти и Быки теряют два очка. Молодцы Химчане.
Maikl322
Maikl322 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:44
Я встречу очередное чемпионство Зенита...)))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:29
Команда претендующая на чемпионство, не может, так бездарно отдавать победу.
С огромным трудом забив второй гол, не смогли сохранить ворота в дополнительное(!) время. Не хватает мастерства, чтобы в своей(!) штрафной не бить по ногам соперника.
я из Химок
я из Химок
вчера в 20:19, ред.
Очень рад что сыграли вничью, думал что проиграем!!! Но вообще-то, из всего матча, достойные, на мой взгляд, последние 15 минут. До этого какое-то сонное катание мяча! На счёт пенальти- удар по ноге был, причём в мячь сыграл игрок Химок! Конечно понимаю что Краснодар будет подавать жалобу, и болельщики будут доказывать что пенальти "левый". НО!!! Вопрос! Где был Краснодар всю игру? Лидер играл с командой подвала(хотя я надеюсь что всё таки выползим!), и должен был " напихать" столько сколько нужно для УВЕРЕННОЙ победы, а не "вошкаться"! А на счёт болельщиков(не в обиду никому), у нас как всегда! Не понятный "пендаль" в пользу твоей команды-с пеной у рта доказываем что он правильный и законный, а как назначен наоборот-левый и не заслуженный!!! Что случилось-то получилось!
k9y5m9j844zh
k9y5m9j844zh
вчера в 19:44
Краснодар спекся, наверное, устал.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Maikl322 (раскрыть)
вчера в 19:43
Какая, 3, сила? Но не всё коту масленица! Встречайте лигу ниже!
Kosmos58
Kosmos58 ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 19:40
Отскочили, повезло.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:40
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Я.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:31, ред.
    Без комментариев....))
    viv
    viv
    вчера в 19:12
    Ну что ещё у кого-то остались сомнения что Зенит на юбилей тянут на первое место.
    Уже второй тур тормозят судьи Краснодар. Назначить левый пенальти в концовке матча.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:09
    слабая игра Краснодара, слабая
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 19:08
    В личной встрече в Краснодаре при неплохой игре обеих команд удача улыбнулась быкам , и Караваев совершил глупую ошибку. Сегодня и Зенит в Оренбурге, и Краснодар в Химках были неубедительны, но удача улыбнулась Зениту. Так бывает. Всё впереди.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:04
    Слишком рано южане поверили в свою очередную победу.
    Limonov
    Limonov ответ 100лет (раскрыть)
    вчера в 19:02
    конечно красавцы с левым пеналем
    nubom
    nubom ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:58
    ...Это напрямую касается и Зенита...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Доброго вечера!
    По моему субъективному наблюдению, уж сколько лет Краснодар начинает сезон за "за здравие", а потом с лицами как на отпевании...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:46
    Кто еще считает Мусаева сильным тренером?
    sn8bue5eucfu
    sn8bue5eucfu
    вчера в 18:45
    Химки показали один из лучших своих матчей, бились отчаянно.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 18:43
    Ну что сказать по данному поводу. Очень непростой матч. Наверное на что наиграли то и получили в плане результата. Как будут играть "Химки" наверное было понятно еще задолго до начала матча. Вал, ров, три ряда окопов и за всем этим двухэтажная крепость. Что противопоставили "быки"? Ответ на поверхности, ни одного опасного момента в первом тайме. Все в инертном режиме. Ладно во втором быстро забили, а вот дальнейшие действия команды мягко говоря расстроили. При том что то, что игра "Химок" по большому счету была вообще ни о чем. Но свои моменты нашли. Короче говоря, матч не удался, сыграли плохо, в итоге потеря очков. Ну да ладно, всяко бывает. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:41
    Краснодар должен забивать 3-4 голешника и тогда вопросов ни у кого не будет.
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев
    вчера в 18:38
    Все становится на свои места, заканчивается краснодарская сказка, даже "мертвый" Зенит добывает нужный результат, а Краснодар не может довести победный матч до конца, тренерская ошибка с заменами.
    Дед и ушко
    Дед и ушко
    вчера в 18:35
    Очередной судейский матч в пользу Зенита. Юбилей же команды высшего сословия нашего. В другую сторону ошибаться не стоит.
    Maikl322
    Maikl322
    вчера в 18:34
    Химки это Сила, браво...)))
    100лет
    100лет
    вчера в 18:29
    Химки красавцы!
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