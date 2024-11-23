«Химки» избежали поражения в матче с «Краснодаром»

«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в 16-м туре РПЛ (2:2).
Батчи вывел гостей вперед на 46-й минуте, на 84-й счет сравнял Александр Руденко, Юрий Газинский на 86-й обеспечил южанам преимущество, на 90+4-й Лукас Вера реализовал пенальти.
«Химки» идут на 12-м месте (13 очков), «Краснодар» расположился на 2-й строчке (38 баллов).
В другой встрече «Ростов» переиграл ЦСКА.
С огромным трудом забив второй гол, не смогли сохранить ворота в дополнительное(!) время. Не хватает мастерства, чтобы в своей(!) штрафной не бить по ногам соперника.
С огромным трудом забив второй гол, не смогли сохранить ворота в дополнительное(!) время. Не хватает мастерства, чтобы в своей(!) штрафной не бить по ногам соперника.