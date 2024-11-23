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«Челси» переиграл «Лестер» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 17:31
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Лестер» уступил «Челси» в 12-м туре АПЛ (1:2).

Голами отличились Николас Джексон (15-я минута) и Энцо Фернандес (75-я).

После этой игры «лисы» идут на 16-м месте (10 пунктов), «синие» расположились на 3-й строчке (22 балла).

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22 ноября
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:54
Не сказал бы что Челси играет хорошо тактически, есть еще шероховатости. Но может за счет командного духа и самоотдачи Челси хорошо играет.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:02
Привет земляк!
Точно подметил. По моему за Палмером охотятся в поза прошлый раз его чуть не сломали, да в этот раз зряче наступили на голеностоп...((
Мне понравился Энцо сегодня. Это редкость, но он сыграл отлично. Отлично подменил Лавию. А гол Джексона комичным получился. Защитник три раза хотел выбить и все три раза попадал в Джексона)))
112910415
112910415
вчера в 21:03
тот ли тренер у Лестера ?
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:24
И это радует не совсем основой и победили
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:17
Мареска проделал отличную работу и команда заметно изменилась, игроки пархают по полю, пашут все! По матчу счет должен был быть куда крупнее и победа Челси должна была быть уверенней, но вместо этого пропустили с точки...
Очередной спорный момент к судьям....в первом тайме Ндиди чуть голеностоп Палмеру не оторвал и отделался лишь желтой....думаю не хотели убивать Лестер удалением, но красная там была в самый раз!
Лестеру пора задуматься о смене тренера, Купер явно проваливается, как бы потом поздно небыло....
t9u3chh25sty
t9u3chh25sty
вчера в 18:06
Обошлось без сюрпризов в Лестере
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:59
Джексон все больше кажется удачным трансфером
shlomo
shlomo
вчера в 17:58
А если бы не гол Энцо, то в таком матче Челси мог упустить три очка из-за одного неудачного действия в собственной штрафной. Но по игре лондонцы сегодня были гораздо лучше, а два гола они забили исключительно из-за собственных неудач в реализации моментов, победу они точно заслужили.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:55
Пусть и с пенальти но размочили счет.
Nety
Nety
вчера в 17:48
Что за мясорубка в АПЛ)
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:45
Даже по месту в турнирной таблице понятно что гости должны были победить
k4erced6c3ng
k4erced6c3ng
вчера в 17:39
Челси сейчас на порядок сильнее, результат справедлив
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