«Челси» переиграл «Лестер» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 17:31

«Лестер» уступил «Челси» в 12-м туре АПЛ (1:2).

Голами отличились Николас Джексон (15-я минута) и Энцо Фернандес (75-я).

После этой игры «лисы» идут на 16-м месте (10 пунктов), «синие» расположились на 3-й строчке (22 балла).