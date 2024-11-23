«Челси» переиграл «Лестер» в поединке Премьер-Лиги

«Лестер» уступил «Челси» в 12-м туре АПЛ (1:2).
Голами отличились Николас Джексон (15-я минута) и Энцо Фернандес (75-я).
После этой игры «лисы» идут на 16-м месте (10 пунктов), «синие» расположились на 3-й строчке (22 балла).
|Лестер Сити1 : 2Челси
|Матч завершен
«Лестер» уступил «Челси» в 12-м туре АПЛ (1:2).
Голами отличились Николас Джексон (15-я минута) и Энцо Фернандес (75-я).
После этой игры «лисы» идут на 16-м месте (10 пунктов), «синие» расположились на 3-й строчке (22 балла).
Очередной спорный момент к судьям....в первом тайме Ндиди чуть голеностоп Палмеру не оторвал и отделался лишь желтой....думаю не хотели убивать Лестер удалением, но красная там была в самый раз!
Лестеру пора задуматься о смене тренера, Купер явно проваливается, как бы потом поздно небыло....
Очередной спорный момент к судьям....в первом тайме Ндиди чуть голеностоп Палмеру не оторвал и отделался лишь желтой....думаю не хотели убивать Лестер удалением, но красная там была в самый раз!
Лестеру пора задуматься о смене тренера, Купер явно проваливается, как бы потом поздно небыло....