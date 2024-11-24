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Ван Нистелрой может возглавить «Гамбург»

вчера, 22:59

Клуб второй Бундеслиги «Гамбург» рассматривает назначение своего бывшего форварда Руда ван Нистелроя на пост главного тренера после увольнения Штеффена Баумгарта.

Назначение нидерландца рассматривали еще до прихода Баумгарта.

Ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» команды после увольнения Эрика тен Хага. Он ушел из клуба в ноябре. Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.

«Гамбург» идет на 8-м месте во второй Бундеслиге, набрав 20 очков в 13 матчах.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:20
...а что Великие The Beatles тоже в Гамбурге начинали, только
молодыми,неизвестными в отличии от Руда, удачи желаю...!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:05
Пора ему поработать главным тренером
Гость
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