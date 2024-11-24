Ван Нистелрой может возглавить «Гамбург»

Клуб второй Бундеслиги «Гамбург» рассматривает назначение своего бывшего форварда Руда ван Нистелроя на пост главного тренера после увольнения Штеффена Баумгарта.
Назначение нидерландца рассматривали еще до прихода Баумгарта.
Ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» команды после увольнения Эрика тен Хага. Он ушел из клуба в ноябре. Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.
«Гамбург» идет на 8-м месте во второй Бундеслиге, набрав 20 очков в 13 матчах.
молодыми,неизвестными в отличии от Руда, удачи желаю...!!!
молодыми,неизвестными в отличии от Руда, удачи желаю...!!!