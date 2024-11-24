Ван Нистелрой может возглавить «Гамбург»

1732478356

вчера, 22:59

Клуб второй Бундеслиги «Гамбург» рассматривает назначение своего бывшего форварда на пост главного тренера после увольнения .

Назначение нидерландца рассматривали еще до прихода Баумгарта.

Ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» команды после увольнения . Он ушел из клуба в ноябре. Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.

«Гамбург» идет на 8-м месте во второй Бундеслиге, набрав 20 очков в 13 матчах.