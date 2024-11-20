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Хави может возглавить «Интер Майами», за который играет Месси

вчера, 09:55

Экс-тренер «Барселоны» Хави имеет шансы возглавить «Интер Майами» из МЛС. Ранее стало известно, что Херардо Мартино покидает коллектив по личным причинам.

В нынешнем сезоне команда из Флориды выиграла Кубок лиг и регулярный чемпионат, но оступилась в плей-офф МЛС.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:51
Интер Майами срочно нужен нормальный вратарь и 3-4 топовых защитника, чтобы нормально выступить на клубном ЧМ.
амурец
амурец
вчера в 17:16
Хави прекрасный игрок и умный человек, и понимает, что с Месси можно выиграть, что то только при помощи судей, а вдруг судьи попадуться честные
ne gusta
ne gusta ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Ну, придется расстаться, Хави вряд ли возглавит Интер Майами а другие варианты не могут лучше что-то творить чем Мартино. Согласен из недоклуба сделал почти что уровень клуба Европы.
STVA 1
STVA 1 ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:02
Очень жаль. Майамт неплохо играл при нем
ne gusta
ne gusta ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:36
Его не уволили, он ушел по своему желанию из-за личных проблем
https://www.soccer.ru/news/1393652/martino-herardo-inter-mayami
Futurista
Futurista ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:21
Не будет...медицина бессильна)...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:20
Свежая кровь нужна. Мартино сделал своё дело и сам ушёл.. Нужно обновлять защиту. Особенно перед КЧМ.. ☝️
pzw9z3ubjb2u
pzw9z3ubjb2u
вчера в 13:19
Если этого хочет сам Месси, то так тогда и будет.
ne gusta
ne gusta ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:03
Трофеев в основном выиграл Месси и Суарес
2u2jas69q2vw
2u2jas69q2vw
вчера в 11:58
Это уже гном замолвил словечко за кореша
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:50
Хави, в очередной раз, собирается лечь под Месси. Как же гном хочет трофеев. Я думаю Лионелю начинают готовить очередной Золотой мяч. За ценой стоять не будут. Теперь основной критерий для его получения титул МЛС
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:50
О, вот это правильно, вот это уровень Хави. Тем более в Интер Майами толком-то и делать ничего не нужно будет, кроме как выполнять указания Месси.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:38
Интер Майами становится пристанищем для бывших игроков Барсы.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:37
Опять придется ему гнома тащить ведь тот сам не чего не может даже в дворовой Млс из турнира вылетел. 😂
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:05
...а если Хави будет ешё и играющим тренером (не удивлюсь), то
и вечно забивающий, аминь!
112910415
112910415
вчера в 10:47
ага !
вот где собака зарыта !
STVA 1
STVA 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:43
Я тоже очень удивился увольнению Мартино
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:34
Зря, конечно, уволили Мартино. Да, тренер не идеальный, но считаю, что он добился успеха в Майами. Принял команду, которая была на дне таблицы и выиграл с ней 2 трофея, попутно установил рекорд МЛС по набранным очкам. Команде всего-ничего, а его уволили, как будто он тренировал Реал или Барселону.

Сейчас, кто бы не пришел, он не справится, если не укрепит защиту и не сменит вратаря. Глянул на количество забитых и пропущенных голов Майами по сезонам:

МЛС 2024 - 79:49
МЛС 2023 - 41:54
МЛС 2022 - 47:56
МЛС 2021 - 36:53

Как видно, за счет Месси и Суареса стали больше забивать, но защита осталась прежней. Нельзя всё время выезжать за счет атаки.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:31
Месси будет играть вечно...
74swbgbj2c79
74swbgbj2c79
вчера в 10:19
В конце не забудьте туда ещё Лапорту позвать, чтобы проекту точно пришёл кирдык
8vdzbzuav6d9
8vdzbzuav6d9
вчера в 10:17
Всё равно их Лёха Миранчук снова ушатает
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