Хави может возглавить «Интер Майами», за который играет Месси

Экс-тренер «Барселоны» Хави имеет шансы возглавить «Интер Майами» из МЛС. Ранее стало известно, что Херардо Мартино покидает коллектив по личным причинам.
В нынешнем сезоне команда из Флориды выиграла Кубок лиг и регулярный чемпионат, но оступилась в плей-офф МЛС.
https://www.soccer.ru/news/1393652/martino-herardo-inter-mayami
https://www.soccer.ru/news/1393652/martino-herardo-inter-mayami
и вечно забивающий, аминь!
и вечно забивающий, аминь!
вот где собака зарыта !
вот где собака зарыта !
Сейчас, кто бы не пришел, он не справится, если не укрепит защиту и не сменит вратаря. Глянул на количество забитых и пропущенных голов Майами по сезонам:
МЛС 2024 - 79:49
МЛС 2023 - 41:54
МЛС 2022 - 47:56
МЛС 2021 - 36:53
Как видно, за счет Месси и Суареса стали больше забивать, но защита осталась прежней. Нельзя всё время выезжать за счет атаки.
Сейчас, кто бы не пришел, он не справится, если не укрепит защиту и не сменит вратаря. Глянул на количество забитых и пропущенных голов Майами по сезонам:
МЛС 2024 - 79:49
МЛС 2023 - 41:54
МЛС 2022 - 47:56
МЛС 2021 - 36:53
Как видно, за счет Месси и Суареса стали больше забивать, но защита осталась прежней. Нельзя всё время выезжать за счет атаки.