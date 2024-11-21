Хави мечтает возглавить клуб Английской Премьер-Лиги

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вчера, 12:47

Стали известны планы экс-наставника «Барселоны» относительно дальнейшей тренерской карьеры.

По данным источника, несмотря на слухи о возможном назначении в «Интер Майами», испанский специалист продолжает следовать своему плану — год отпуска, а после работа в европейской команде.

Отмечается, что Хави мечтает тренировать в Английской Премьер-Лиге.