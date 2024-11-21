Хави мечтает возглавить клуб Английской Премьер-Лиги

Стали известны планы экс-наставника «Барселоны» Хави относительно дальнейшей тренерской карьеры.
По данным источника, несмотря на слухи о возможном назначении в «Интер Майами», испанский специалист продолжает следовать своему плану — год отпуска, а после работа в европейской команде.
Отмечается, что Хави мечтает тренировать в Английской Премьер-Лиге.
Не уважаю его,думал свой пацан.
Не уважаю его,думал свой пацан.
Хотя АПЛ это уже на виду, а не там "...на море Океане,да на острове Буяне...!!!
Хотя АПЛ это уже на виду, а не там "...на море Океане,да на острове Буяне...!!!