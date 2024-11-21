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Хави мечтает возглавить клуб Английской Премьер-Лиги

вчера, 12:47

Стали известны планы экс-наставника «Барселоны» Хави относительно дальнейшей тренерской карьеры.

По данным источника, несмотря на слухи о возможном назначении в «Интер Майами», испанский специалист продолжает следовать своему плану — год отпуска, а после работа в европейской команде.

Отмечается, что Хави мечтает тренировать в Английской Премьер-Лиге.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:29
В АПЛ не будет Хави.Хави относился к игрокам очень высокомерно,даже не здоровался с ними,поэтому он себя угробил,поэтому его место команда Катара или Гвинея Бисау.
Не уважаю его,думал свой пацан.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:57
...а ведь,положа рука на сердце,действительно не его стиль игры...!
Хотя АПЛ это уже на виду, а не там "...на море Океане,да на острове Буяне...!!!
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:52
Был свободным МЮ, не воспользовался шансом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:50
Слабоват он для АПЛ
Гость
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