Представитель Батракова сообщил об интересе к игроку из Европы

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал источнику об интересе к игроку из Европы.
Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнение по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет. Договорились, что летом вернёмся к этому вопросу. Сейчас фокус Алексея – «Локомотив».
У нас тоже свой "фокус"...Сашка Соболев...
Ловкость рук...и минус 10 млн евро...))
У нас тоже свой "фокус"...Сашка Соболев...
Ловкость рук...и минус 10 млн евро...))