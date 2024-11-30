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Представитель Батракова сообщил об интересе к игроку из Европы

вчера, 14:26

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал источнику об интересе к игроку из Европы.

Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнение по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет. Договорились, что летом вернёмся к этому вопросу. Сейчас фокус Алексея – «Локомотив».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:08
летом и вправду могут придти
76p4vxscak69
76p4vxscak69
вчера в 16:29
Похоже на рекламный ход от агентов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:00, ред.
Возраст призывной...отслужит в ЦСКА...сезон-другой...потом в европы...
drug01
drug01
вчера в 14:52
Зачем спешить надо поиграть еще дома
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:52
Слово "Фокус" агент прям идеально подобрал....
У нас тоже свой "фокус"...Сашка Соболев...
Ловкость рук...и минус 10 млн евро...))
Capral
Capral
вчера в 14:39
Особенно после игры с торгашней его шансы повысились. Агент уже не знает, что придумать.
Гость
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