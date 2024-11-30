Представитель Батракова сообщил об интересе к игроку из Европы

, представитель полузащитника «Локомотива» , рассказал источнику об интересе к игроку из Европы.

Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнение по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет. Договорились, что летом вернёмся к этому вопросу. Сейчас фокус Алексея – «Локомотив».