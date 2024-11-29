В Сети появилась информация о том, что четыре клуба Английской Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.
По данным источника, эта информация не соответствует действительности. Английские команды не интересуются форвардом.
Если Угальде продолжит также штамповать голы, то уедет куда угодно. Это же не крыса соболевская, которая мяч обрабатывает, отпуская на 10 метров, и с 5 метров по воротам не попадает.
Если Угальде продолжит также штамповать голы, то уедет куда угодно. Это же не крыса соболевская, которая мяч обрабатывает, отпуская на 10 метров, и с 5 метров по воротам не попадает.