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Угальде не перейдёт из «Спартака» в клубы АПЛ

вчера, 17:45

В Сети появилась информация о том, что четыре клуба Английской Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

По данным источника, эта информация не соответствует действительности. Английские команды не интересуются форвардом.

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Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:49
А при чём здесь Трамп?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:23, ред.
У любого, будь то владелец какого-нибудь клуба или рядовой болельщик даже из любопытства может появиться интерес к игроку забившему четыре мяча в одной отдельно взятой игре. Но это не значит, что за ним уже началась охота европейских футбольных скаутов. А информационный шум после этого события лишний раз подогревает интерес к футболисту и значит Спартак будет не прочь продать Угальде за приличную сумму, хотелось бы только узнать в какую.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:46
Тихий осенний вечер...22 ноября...
Галактионов и Лантратов....
- Миша...скучно то как...хоть вой....
- Согласен......А давай Угальде продадим ??
- Это как ??
- А завтра увидишь.....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:17, ред.
То что за игроками Спартака, как и многих других клубов РПЛ по-любому следят скауты из разных, в том числе и европейских клубов так себе инфоповод, такой вывод сам по себе напрашивается без всяких новостей. А вот то что прям таки не следят это конечно новость, это знать надо обязательно всем. Думаю стоит обсуждать и афишировать предметный интерес конкретных клубов к конкретным игрокам, а это всё шумиха бабкам на лавочке посплетничать.
112910415
112910415
вчера в 19:03
вот и славно, трам-пам-пам !
lotsman
lotsman
вчера в 19:00
Слухи, слухи, слухи........... Стоит игроку удачно сыграть в одном матче и уже им интересуются все гранды мира. ".....Инсайдер Экрем Конур сообщает, что сразу четыре клуба АПЛ рассматривают вариант с покупкой Угальде .........." Правда в АПЛ были удивлены этим, но утка уже в полёте. Я думаю, что Спартак не станет рассматривать такие версии поскольку клуб нацелился на высокое место в турнирной таблице и если набравший ход механизм не даст осечки, то Спартак вполне может побороться за чемпионство. Игра с Краснодаром покажет, сможет или нет.)
tw77wms235cr
tw77wms235cr
вчера в 18:54
Это в спартаке он распиаренный суперигрок, в Европе такие даже Твенте не нужны.
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 18:47
Это заявление ничего не стоит. У клубов большое количество игроков на карандаше. И Угальде может быть в списке условного Ипсвича и т.д. В своё время ВХ взял и купил днище под названием Влашича за 30 млн. в тот момент когда он показывал слабую игру. Где теперь хорват мы знаем.
Если Угальде продолжит также штамповать голы, то уедет куда угодно. Это же не крыса соболевская, которая мяч обрабатывает, отпуская на 10 метров, и с 5 метров по воротам не попадает.
Capral
Capral
вчера в 17:48
Конечно нет, только сегодня об этом писал, аргументированно. Спите спокойно, жители Багдада (Спартака), всё спокойно...
r7p6edq2q3kf
r7p6edq2q3kf
вчера в 17:46
Пусть пока в Спартаке поиграет
Гость
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