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В «Зените» отреагировали на информацию о возможной покупке Садулаева

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матос
матос
сегодня в 00:04
В.В с Рамзаном ,возможно , все решили а шакалов никто не спрашивает и не будет
nubom
nubom
вчера в 18:31
Если перейти по сноске, то там есть продолжение:
"...Есть вероятность, что «Зенит» выкупит Садулаева у «Ахмата» и отдаст его обратно грозненцам на правах аренды до конца сезона. Между клубами установлены дружеские отношения, поэтому с большой долей вероятности они найдут компромисс..."
7sq8p9sex375
7sq8p9sex375
вчера в 15:25
Зенит ещё подумает надо его продавать или нет
nikolah
nikolah ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:28
Ну Семак хотел Столба себе в нападение, для этого его и купили, хотя многие были против этого трансфера, пока он себя не оправдал, возможно к весне все таки проснётся, будем надеяться...
nikolah
nikolah
вчера в 14:27
    adekvat
    adekvat ответ upshx876e9c7 (раскрыть)
    вчера в 14:25
    А Соболев не дичь? В Зените сами не ведают что творят.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:23
    Зенит хочет ослабить Ахмат этой покупкой, как прямого конкурента в таблице. Нормальная практика Зенита...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:20
    Садулаева лучше уехать в Европу чем в зенит
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:18
    В Зените перебор напов. Садулаев абсолютно не нужен.
    upshx876e9c7
    upshx876e9c7
    вчера в 14:18
    Это вообще дичь какая-то, зачем Зениту Садулаев, игрок средненький, для Ахмата сойдет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:09
    Зачем он Зениту и тка хватает.
    nikolah
    nikolah
    вчера в 14:02
    Не нужен
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:56
    Ну вполне ожидаемый ответ.
    Гость
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