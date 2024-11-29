В «Зените» отреагировали на информацию о возможной покупке Садулаева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, планируют ли «сине-бело-голубые» покупать зимой нападающего «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаева.
Не планируем.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, планируют ли «сине-бело-голубые» покупать зимой нападающего «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаева.
Не планируем.
"...Есть вероятность, что «Зенит» выкупит Садулаева у «Ахмата» и отдаст его обратно грозненцам на правах аренды до конца сезона. Между клубами установлены дружеские отношения, поэтому с большой долей вероятности они найдут компромисс..."
"...Есть вероятность, что «Зенит» выкупит Садулаева у «Ахмата» и отдаст его обратно грозненцам на правах аренды до конца сезона. Между клубами установлены дружеские отношения, поэтому с большой долей вероятности они найдут компромисс..."
Зенит хочет ослабить Ахмат этой покупкой, как прямого конкурента в таблице. Нормальная практика Зенита...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Смишнооо!!1
Всем смеяться
Зенит хочет ослабить Ахмат этой покупкой, как прямого конкурента в таблице. Нормальная практика Зенита...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Смишнооо!!1
Всем смеяться
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣