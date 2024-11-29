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«Зенит» купит нападающего «Ахмата»

вчера, 13:31

В зимнее трансферное окно «Зенит» приобретёт нападающего «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаева. Стороны уже обсудили потенциальный трансфер. Ожидается, что до лета Садулаев останется в «Ахмате» на правах аренды.

Напомним, 24-летний вингер является воспитанником грозненцев. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Садулаев провёл 18 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 2 результативных передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:41
- Чем ближе окно, тем больше слухов! (Чем дальше в лес, тем толще партизаны...)
- Кто следующий в Зенит? Никто? Тогда я крайним буду... За мной занимайте...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
Может лучше было бы наоборот , что бы Зенит "подкинул" Ахмату пару игроков , ну хотя бы с лавки...)))
f5rnu7agr2nh
f5rnu7agr2nh
вчера в 14:53
За 18 матчей три мяча, зачем такой нападающий нужен?
lotsman
lotsman ответ r2cgvqzpgd6a (раскрыть)
вчера в 13:58
Инсайд от Карпа.))
4RT
4RT
вчера в 13:50
Дурная голова рукам покоя не даёт
ne gusta
ne gusta
вчера в 13:44
Если есть российский паспорт - маловероятно.
r2cgvqzpgd6a
r2cgvqzpgd6a
вчера в 13:41
Ещё одна карьера будет испорчена, ведь всё равно клаудиньи и гондоу играть не дадут
Гость
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