«Зенит» купит нападающего «Ахмата»

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вчера, 13:31

В зимнее трансферное окно «Зенит» приобретёт нападающего «Ахмата» и сборной России . Стороны уже обсудили потенциальный трансфер. Ожидается, что до лета Садулаев останется в «Ахмате» на правах аренды.

Напомним, 24-летний вингер является воспитанником грозненцев. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Садулаев провёл 18 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 2 результативных передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.