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Президент «Ростова» отреагировал на слова губернатора Самарской области

сегодня, 22:32

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об агентских группах в российском футболе.

Не понимаю этих заявлений Федорищева. Что значит бороться с агентами? У любого футболиста есть агент, и чтобы совершить трансфер между клубами, нужно договариваться и с агентом, который представляет интересы футболиста. Что имеется в виду? У футболистов не должно быть агентов? Мы небогатый клуб, не можем совершать большие трансферы, поэтому нет больших агентских.

В пятницу Федорищев сообщил, что 2 декабря планирует подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:34
Надо всем понять, что Губернатор захотел хайпануть на этой теме и поднять себе рейтинг: смотрите, мол, в хозяйство области пришёл настоящий мужик, честный, неподкупный, радетель за чистоту нравов. Поверьте, через пару месяцев весь его апломб сойдёт на нет, сдуется, как проколотый воздушный шарик либо лопнет, как мыльный пузырь, и он станет как ВСЕ руководители, т.е. послушно исполняющим волю тех, от кого зависит, быть ему или не быть.
Гость
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