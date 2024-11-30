Президент «Ростова» отреагировал на слова губернатора Самарской области

Президент «Ростова» заявил, что не понимает заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об агентских группах в российском футболе.

Не понимаю этих заявлений Федорищева. Что значит бороться с агентами? У любого футболиста есть агент, и чтобы совершить трансфер между клубами, нужно договариваться и с агентом, который представляет интересы футболиста. Что имеется в виду? У футболистов не должно быть агентов? Мы небогатый клуб, не можем совершать большие трансферы, поэтому нет больших агентских.