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Агент Сафонов: «Федорищев только пришёл и решил поменять правила игры»

вчера, 17:02

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об агентских группах в российском футболе.

Будет интересно послушать, какие именно факты об агентских группах хочет озвучить Федорищев. Я примерно представляю, о чем пойдет речь. Видимо, при проведении ревизии были найдены какие-то неправильно выплаченные агентские. Но тут тогда вопрос к клубу и его руководителям — они же выплачивали. «Борьба» с агентами у нас ведётся уже давно — при Толстых, если помните, тоже были попытки. При этом регламент меняется постоянно. За свою деятельность я не беспокоюсь. С 1999 года в агентском бизнесе, исправно плачу налоги, ни разу ко мне никаких претензий не было. Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради бога. А огульно утверждать, что все агенты воруют деньги, судьи берут взятки — неправильно. Опять же — если есть цифры, которые он хочет показать, то это вопросы к руководителям клубов. Если бы это говорил условный Колосков или кто-то ещё, давно находящийся в футболе, отношение было бы иным. А тут человек только пришёл, решил сразу поменять правила игры, что-то кому-то показать.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
вчера в 22:11
Чего же ждать? Когда сам в системе увязнешь? Или помогут увязнуть? Тут промедление смерти подобно. Обнаружить факты коррупции много времени свежему начальнику не надо, а вот с совестью совладать время требуется.
112910415
112910415
вчера в 19:17
ничего тут с наскока не решить
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:49
Он, т.е. губернатор, не решил поменять правила игры, как утверждает Сафонов. Федорищев захотел показать всем, что вот, мол, в хозяйство пришёл НАСТОЯЩИЙ руководитель, готовый бороться с коррупцией на всех фронтах, в том числе и футбольном. Показушник. Как правило тот, кто кричит: " Держи вора ! ", сам является нечист на руку. В чём - чём, а в этом я уверен даже без доказательств с моей стороны. Кто не в курсе, коррупция - это не только взятки и откаты, но и множество других способов порадеть нужным людям. И Федоричев прекрасно об этом знает.
Предлагаю правоохранительным органам заняться именно этим чиновником. Накопаете столько, что мама не горюй (простите за сленг).
1580556558
1580556558
вчера в 18:09
Конечно, агенты и чиновники самые честные люди.
cska1948
cska1948
вчера в 18:05
В программе «Удар головой», выходившей на канале «Россия 2», Андрей Червиченко, как таблицу умножения наизусть, называл, ЧТО и СКОЛЬКО стоит в нашем футболе. Правда, это было в 2013 году. Но думаю, что с тех пор мало что изменилось в «Датском королевстве». Журналистам следует обратиться к нему. Не думаю, что Червиченко забыл эту занимательную арифметику.
Capral
Capral
вчера в 17:19
Посмотрел на Сафонова, и сразу вспомнилась советская классика "Джентльмены удачи" и слова Э.Гарина: "Какая отвратительная рожа"...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:18
Бюджет все любители попилить...
shlomo
shlomo
вчера в 17:05
Да уж.... Самара пока правила игры никакая ....... жаль
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