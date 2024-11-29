Агент Сафонов: «Федорищев только пришёл и решил поменять правила игры»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об агентских группах в российском футболе.
Будет интересно послушать, какие именно факты об агентских группах хочет озвучить Федорищев. Я примерно представляю, о чем пойдет речь. Видимо, при проведении ревизии были найдены какие-то неправильно выплаченные агентские. Но тут тогда вопрос к клубу и его руководителям — они же выплачивали. «Борьба» с агентами у нас ведётся уже давно — при Толстых, если помните, тоже были попытки. При этом регламент меняется постоянно. За свою деятельность я не беспокоюсь. С 1999 года в агентском бизнесе, исправно плачу налоги, ни разу ко мне никаких претензий не было. Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради бога. А огульно утверждать, что все агенты воруют деньги, судьи берут взятки — неправильно. Опять же — если есть цифры, которые он хочет показать, то это вопросы к руководителям клубов. Если бы это говорил условный Колосков или кто-то ещё, давно находящийся в футболе, отношение было бы иным. А тут человек только пришёл, решил сразу поменять правила игры, что-то кому-то показать.
Предлагаю правоохранительным органам заняться именно этим чиновником. Накопаете столько, что мама не горюй (простите за сленг).
Предлагаю правоохранительным органам заняться именно этим чиновником. Накопаете столько, что мама не горюй (простите за сленг).