Агент Сафонов: «Федорищев только пришёл и решил поменять правила игры»

Футбольный агент отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об агентских группах в российском футболе.

Будет интересно послушать, какие именно факты об агентских группах хочет озвучить Федорищев. Я примерно представляю, о чем пойдет речь. Видимо, при проведении ревизии были найдены какие-то неправильно выплаченные агентские. Но тут тогда вопрос к клубу и его руководителям — они же выплачивали. «Борьба» с агентами у нас ведётся уже давно — при Толстых, если помните, тоже были попытки. При этом регламент меняется постоянно. За свою деятельность я не беспокоюсь. С 1999 года в агентском бизнесе, исправно плачу налоги, ни разу ко мне никаких претензий не было. Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради бога. А огульно утверждать, что все агенты воруют деньги, судьи берут взятки — неправильно. Опять же — если есть цифры, которые он хочет показать, то это вопросы к руководителям клубов. Если бы это говорил условный Колосков или кто-то ещё, давно находящийся в футболе, отношение было бы иным. А тут человек только пришёл, решил сразу поменять правила игры, что-то кому-то показать.