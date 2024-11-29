Даса: «Мы проделываем хорошую работу в этом сезоне»

Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса доволен игрой своей команды в текущем сезоне.
Если не ошибаюсь, то с точки зрения набранных очков мы идём лучше, чем в прошлом сезоне. Но в этом сезоне всё больше команд идут по чемпионату всё лучше и лучше. Первые шесть команд претендуют на самые высокие результаты. Поэтому в этом году всё не так просто, но если смотреть в общем, думаю, что мы проделываем хорошую работу в этом сезоне.
Напомним, после шестнадцати туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее председатель совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин рассказал, какие задачи стоят перед клубом.