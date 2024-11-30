Ганчаренко высказался об удалении после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко рассказал, что не выражался нецензурно в адрес арбитров в подтрибунном помещении после матча 17‑го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).
После матча Ганчаренко в подтрибунном помещении получил красную карточку от арбитра Яна Бобровского.
Ребят, ну вы начинаете опять притягивать те вещи, которые после игры не совсем интересны. Игра заканчивается, нужно убрать эмоции и говорить о вещах, которые могут изменить игру команды. Понятно, что на эмоциях многое сказано, сделано. Футбол — это эмоции. Чем‑то я был недоволен. Где‑то помощник судьи мог вежливее общаться с игроком, где‑то я перебираю. Но с моей стороны мата не было. Давайте это оставим — игра закончилась.
Сколько суток по инструкции.... после матча арбитр имеет право раздавать карточки всем кому хочет ???
Сколько суток по инструкции.... после матча арбитр имеет право раздавать карточки всем кому хочет ???