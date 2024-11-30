Ганчаренко высказался об удалении после матча с «Ростовом»

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сегодня, 21:39

Главный тренер «Пари НН» рассказал, что не выражался нецензурно в адрес арбитров в подтрибунном помещении после матча 17‑го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

После матча Ганчаренко в подтрибунном помещении получил красную карточку от арбитра .