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Ганчаренко высказался об удалении после матча с «Ростовом»

сегодня, 21:39

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко рассказал, что не выражался нецензурно в адрес арбитров в подтрибунном помещении после матча 17‑го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

После матча Ганчаренко в подтрибунном помещении получил красную карточку от арбитра Яна Бобровского.

Ребят, ну вы начинаете опять притягивать те вещи, которые после игры не совсем интересны. Игра заканчивается, нужно убрать эмоции и говорить о вещах, которые могут изменить игру команды. Понятно, что на эмоциях многое сказано, сделано. Футбол — это эмоции. Чем‑то я был недоволен. Где‑то помощник судьи мог вежливее общаться с игроком, где‑то я перебираю. Но с моей стороны мата не было. Давайте это оставим — игра закончилась.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:21
После матча...получил красную...)))
Сколько суток по инструкции.... после матча арбитр имеет право раздавать карточки всем кому хочет ???
a-league
a-league
сегодня в 22:13, ред.
Витя, пора делать ноги
adekvat
adekvat
сегодня в 21:59
На матче разберутся кто матерился, а кто нет.
Гость
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