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Николич: «Мы проявили характер, желание, борьбу, а потом забили»

сегодня, 19:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче с «Рубином» в РПЛ (2:2).

Доволен ли я? Конечно, ведь с 0:2 развернули игру. Проявили характер, желание, борьбу, а потом забили. Не хватило пары минут, забили бы еще.

Все видели, сколько моментов мы упустили в первом тайме. Уже долго такое происходит. Это не психология, а просто футбол. Один, два или три момента не забиваешь – команда начинает терять концентрацию, уверенность. Надо работать над завершением. Я более‑менее доволен происходящим на поле.

Первый гол «Рубина» – контратака и ошибка линии обороны. У нас не самая опытная команда. Вы знаете возраст наших игроков. Знаете, что некоторые играют первый сезон, например Матвей Лукин и Матвей Кисляк. Видимо, не хватает еще опыта, чтобы держать концентрацию, не терять терпения и принимать правильные решения.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 21:13
Пока этот дядя с энтузиазмом втирает про разворот, характер и борьбу, команда теряет очки, выпадает из турнирной гонки и становится посмешищем для принципиальных соперников...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:34
Странный этот Марко....
Дома...в большинстве...не выигрывает....
И счастливый....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:55
А я игрой не доволен, слишком много вязни с мячом при подходе к штрафной, нет обостряющих передач. Удары по воротам не поставлены. Есть над чем работать тренеру.
Гость
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