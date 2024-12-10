Гвардиола рассказал, чем займётся после ухода из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» сообщил о желании отдохнуть от работы после ухода из МС в будущем.

Я бы хотел бросить все и играть в гольф, но не могу. Настанет время, когда я пойму, что с меня хватит, и тогда точно возьму паузу.

Не хочу тренировать другой клуб. Не говорю о долгосрочном будущем, но я не собираюсь уходить из «Манчестер Сити» и уезжать в другую страну, чтобы делать то же самое, что и сейчас. У меня не хватило бы на это энергии. Я все еще здесь и занимаюсь тем, чем занимаюсь сегодня. Но мысль о том, чтобы работать где-то в другом месте, со всеми этими занятиями и так далее... Нет, нет и нет! Вероятно, в сборной, но это другой разговор.

Мне нужно притормозить, как шеф-поварам, которые посещают другие страны, сделать паузу и посмотреть, что получилось хорошо, а что могло бы быть еще лучше. Когда ты день за днем все время в работе, на это нет времени. Полагаю, перерыв пошел бы мне на пользу.

Я все еще молод, хочу заняться несколькими вещами, когда завершу карьеру. Например, выучить французский, посвятить свободное время себе, играть в гольф, научиться готовить простые блюда.