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Гвардиола рассказал, чем займётся после ухода из «Манчестер Сити»

вчера, 17:33

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил о желании отдохнуть от работы после ухода из МС в будущем.

Я бы хотел бросить все и играть в гольф, но не могу. Настанет время, когда я пойму, что с меня хватит, и тогда точно возьму паузу.

Не хочу тренировать другой клуб. Не говорю о долгосрочном будущем, но я не собираюсь уходить из «Манчестер Сити» и уезжать в другую страну, чтобы делать то же самое, что и сейчас. У меня не хватило бы на это энергии. Я все еще здесь и занимаюсь тем, чем занимаюсь сегодня. Но мысль о том, чтобы работать где-то в другом месте, со всеми этими занятиями и так далее... Нет, нет и нет! Вероятно, в сборной, но это другой разговор.

Мне нужно притормозить, как шеф-поварам, которые посещают другие страны, сделать паузу и посмотреть, что получилось хорошо, а что могло бы быть еще лучше. Когда ты день за днем все время в работе, на это нет времени. Полагаю, перерыв пошел бы мне на пользу.

Я все еще молод, хочу заняться несколькими вещами, когда завершу карьеру. Например, выучить французский, посвятить свободное время себе, играть в гольф, научиться готовить простые блюда.

Ранее специалист охарактеризовал нынешний сезон «горожан».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:07
А мы думали, переквалифицируется в управдомы
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:56
похоже 2 недели бухал закрывшись в раздевалке и мечтал о гольфе
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:33
Не говори перепрыгнул, пока не гоп.
shur
shur
вчера в 19:16
...только полтийник разменял, самое время повыпендриваться,
лукавит, столько ещё всего может произойти, впрочем о планах
на будущие разве что фантазеры рассказывают,с толком,с растановкой...!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:02
Во первых другие то тоже в сборной тренят, так что при одинаковых вводных пеп сможет вырваться вперед ведь почти нет топтренеров в сборных, не престижно. Но стравить их с великим нагетсом, кто кого? Это единственный топ тренер сборных
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:00
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 18:58
    1.а нафиг футбол такому гению? Пустьидет в реальный сектор, чтоб оставить имя в историичеловечества
    2.странные замены и перемудр с составом и тактикой
    3.его команды по икс джи лучшие в мире, и футболисты разучаются выгрызать матчи когда и так все ок
    4.защита.я хз, она у него какая-то нелегендарная
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:54
    Прочитав начало предположил - Пеп - "Я бы хотел бросить все и играть в гольф, но не могу - огород!")))
    112910415
    112910415
    вчера в 18:48
    будущее закрыто для людей
    протон
    протон
    вчера в 18:44
    А мне было бы интересно посмотреть на результаты Гвардиолы у руля сборной, но не Испании, где много игроков готовых быстро адаптироваться к его футболу, а, например, Бразилии. Выведет ли он её на новый уровень, поможет ли преодолеть кризис, учитывая специфику работы в сборных, короткие сборы, длинные паузы между играми и т.д.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 18:06
    Как то все запутанно сказал... что то хитрый лысый.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 17:56
      allemz
      allemz
      вчера в 17:54
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 17:48
        Не говори гоп , пока не перепрыгнул ☝️😜
        Гость
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