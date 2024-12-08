«Бавария» вывела из обращения 5-й номер в честь Беккенбауэра

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вчера, 14:16

«Бавария» вывела из обращения игровой номер 5 в память о легенде клуба . В заявлении клуба сказано:

Цифра 5 остается зарезервированной для выдающегося наследия. Наш клуб и его история просто немыслимы без Франца.

Беккенбауэр был чемпионом мира и Европы, двукратным обладателем «Золотого мяча».