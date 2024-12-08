Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаГермания. Бундеслига 2024/2025

«Бавария» вывела из обращения 5-й номер в честь Беккенбауэра

вчера, 14:16

«Бавария» вывела из обращения игровой номер 5 в память о легенде клуба Франце Беккенбауэре. В заявлении клуба сказано:

Цифра 5 остается зарезервированной для выдающегося наследия. Наш клуб и его история просто немыслимы без Франца.

Беккенбауэр был чемпионом мира и Европы, двукратным обладателем «Золотого мяча».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент ПСЖ пожелал удачи Мбаппе
Вчера, 12:58
Федорищев проведёт оперативное совещание по теме «Чистый спорт»
07 декабря
Лещук: «Никогда не было желания стать нападающим»
07 декабря
В российском футболе продолжат действовать нормы ФИФА по агентской комиссии
07 декабря
Юран: «Я готов выучить английский язык, чтобы поработать в АПЛ»
07 декабря
Юран: «Хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на ЧМ и Евро»
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 17:33
Да, Дружище- точно подметил!!!!!!!)))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:31
В 1966 году, на ЧМ в Англии, по телеку впервые увидел 20-летнего Ф.Беккенбауэра. В полуфинале, тогда он забил гол самому Л. Яшину из-за пределов штрафной. Особенность в том, что на футболке у него был N 4.
Храневец
Храневец ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:03
Виктор его еще вроде называли кайзер Франц !?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:28, ред.
Согласен ниже насчёт номеров, ему в следующем году поставят памятник у стадиона рядом с Мюллером. Это можно назвать высшей наградой и его точно будут помнить вечно и не трогая какой-то там номер.
Capral
Capral
вчера в 15:24
Мне посчастливилось увидеть Беккебауэра вживую, в 1977г., на Республиканском стадионе в Киеве. Не могу сказать, что я был в диком восторге от его игры, но посмотреть на известного человека очень хотелось. Правда, уже тогда, его карьера была на закате... Но вот, что интересно, несмотря на Величие Франца и его титулы и признание, в Германии, в Мюнхене точно, большей популярностью пользуется М.Баслер. За всё время проживания в Германии, я, только несколько раз видел док.фильмы о Беккенбауэре, в то время как о Баслере- говорят значительно чаще...

Что касается запрета на его номер, не мне судить, да и не буду этого делать. Когдато, и 10 номер Пеле отменили в сб.Бразилии. Возможно, есть в этом тоже, некий символизм...
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:13, ред.
Приветствую Толя!Наверное ты прав! Можно было как то по другому №5 с именем Франца связать!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:53
Не понимаю этого,.... Дель Пьеро все правильно сказал - нельзя выводить 10 номер из оборота, чтобы новое поколение детей мечтало играть под десяткой за Юве, я уверен, что сам Великий Кайзер был того же мнения о своем номере...
fsrpdwpun9vh
fsrpdwpun9vh
вчера в 14:45
Кайзер Франц это заслужил
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 