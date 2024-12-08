«Бавария» вывела из обращения 5-й номер в честь Беккенбауэра

«Бавария» вывела из обращения игровой номер 5 в память о легенде клуба Франце Беккенбауэре. В заявлении клуба сказано:
Цифра 5 остается зарезервированной для выдающегося наследия. Наш клуб и его история просто немыслимы без Франца.
Беккенбауэр был чемпионом мира и Европы, двукратным обладателем «Золотого мяча».
Что касается запрета на его номер, не мне судить, да и не буду этого делать. Когдато, и 10 номер Пеле отменили в сб.Бразилии. Возможно, есть в этом тоже, некий символизм...
Что касается запрета на его номер, не мне судить, да и не буду этого делать. Когдато, и 10 номер Пеле отменили в сб.Бразилии. Возможно, есть в этом тоже, некий символизм...