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вчера, 14:44

«Барселона» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей. Стоимость входа увеличили на 0,50 евро, чтобы помочь финансировать клубную программу по снижению выбросов парниковых газов и уменьшению углеродного следа.

«Барселона» отмечает, что при реконструкции «Камп Ноу» первый и второй ярусы были использованы повторно, что позволило сэкономить на материалах, а при строительстве третьего яруса 100% бетона, полученного в результате сноса старой конструкции, было переработано и использовано повторно.

В клубе заявляют, что используют электроэнергию из возобновляемых источников, а в поездках отдают приоритет использованию транспортных средств с низким уровнем воздействия на окружающую среду.