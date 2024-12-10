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«Барселона» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей

вчера, 14:44

«Барселона» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей. Стоимость входа увеличили на 0,50 евро, чтобы помочь финансировать клубную программу по снижению выбросов парниковых газов и уменьшению углеродного следа.

«Барселона» отмечает, что при реконструкции «Камп Ноу» первый и второй ярусы были использованы повторно, что позволило сэкономить на материалах, а при строительстве третьего яруса 100% бетона, полученного в результате сноса старой конструкции, было переработано и использовано повторно.

В клубе заявляют, что используют электроэнергию из возобновляемых источников, а в поездках отдают приоритет использованию транспортных средств с низким уровнем воздействия на окружающую среду.

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Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 19:37
Предлагаю включить сбор в цену билета на каждый матч.
Ведь за время матча сколько газов выпускают сидящие на стадионе.
ex23qqaz4qe8
ex23qqaz4qe8
вчера в 15:08
Даже на такой мелочи можно неплохо заработать.
Гость
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