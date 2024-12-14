Стало известно, сколько «Арсенал» готов заплатить за Влаховича

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сегодня, 12:01

«Арсенал» намерен подписать в зимнее трансферное окно нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии за 70 миллионов евро. В приобретении игрока лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. За развитием ситуации следят: ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, 24-летний форвард перешёл в туринский клуб из «Фиорентины» в январе 2022 года. В текущем сезоне Влахович сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов (4 гола и ассист) и 13 матчей в Серии А (6 голов и ассист). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.