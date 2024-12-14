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Стало известно, сколько «Арсенал» готов заплатить за Влаховича

сегодня, 12:01

«Арсенал» намерен подписать в зимнее трансферное окно нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича за 70 миллионов евро. В приобретении игрока лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. За развитием ситуации следят: ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, 24-летний форвард перешёл в туринский клуб из «Фиорентины» в январе 2022 года. В текущем сезоне Влахович сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов (4 гола и ассист) и 13 матчей в Серии А (6 голов и ассист). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:17
Ну даже и не знаю как относиться и к таким слухам....да, до перехода в Ювентус, Артета действительно хотел подписать его, но агенты серба стали вести мутные дела и по итогу серб оказался в Юве. Я не скажу, что Душан прям форвард топ уровня, но у него есть то, что любит Артета, отлично играет в прессинге! Может стоит обменять его на Жезуса???!!! Бразилец возможно там заиграет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:08
Хорошую сумму предлагает Арсенал !!!
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