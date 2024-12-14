«Ливерпуль» вступил в борьбу за вингера ПСВ

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сегодня, 11:45

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» поборются за подписание нападающего ПСВ и сборной Бельгии . «Сороки» уже давно следят за выступлением игрока и планировали осуществить трансфер зимой. Однако интерес в подписании Бакайоко начал проявлять «Ливерпуль», который находится в более выгодном финансовом положении. Так как «Ньюкасл» не сможет осуществить трансфер, не продав кого-то из своих футболистов. В ПСВ не планируют в ближайшее время расставаться с Бакайоко. Но готовы сесть за стол переговоров с клубами, которые предложат за бельгийца ивуарийского происхождения щедрую сумму. ПСВ оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро. За развитием событий следят: «Бавария», «Ноттингем Форест», «Аль-Хиляль», ПСЖ , «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Бакайоко сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с ПСВ действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего правого вингера в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет защитника «Ливерпуля».