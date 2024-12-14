«Барселона» интересуется 18-летним нападающим «Малаги» Кордеро

1734159825

сегодня, 10:03

«Барселона» интересуется 18-летним нападающим «Малаги» .

По информации источника, «Барселона» уже пыталась приобрести Кордеро этим летом, но её попытка не увенчалась успехом.

Сообщается, что Кордеро считается одним из самых талантливых игроков академии, за которым следят многие клубы, включая мадридский «Реал». Ожидаемая сумма трансфера может составить € 2 млн.

Кордеро в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.