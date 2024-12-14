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Хави Симонс может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

сегодня, 10:50

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов Хави Симонса. «Манкунианцы» готовы заплатить щедрую сумму, так как команда будет перестраиваться под нового главного тренера Рубена Аморима. Симонс не планирует оставаться в «РБ Лейпциг» или возвращаться в ПСЖ. Сообщается, что он склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Ранее главным претендентом на Симонса считался «Манчестер Сити». Также интерес к игроку проявляют: «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Бавария».

Напомним, Симонс имеет контракт с ПСЖ, который действует до июня 2027 года. В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «РБ Лейпциг», 21-летний атакующий полузащитник сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает голландца суринамского происхождения в 80 миллионов евро.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:24
А там все лишними оказываются после временного подъема при каждом новом тренере. Мойес, вангал, маур, сульшер, рангник, 10хаг - наша песня хороша, начинай сначала!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:46
Хави Симонсу надо сто раз подумать прежде чем идти в МЮ
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:56
МЮ опять вышел на оптовый рынок... Сначала игроков
набирает, а потом думает, что с ними делать. После этого следует логичная распродажа всего лишнего.
Гость
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