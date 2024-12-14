Хави Симонс может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

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сегодня, 10:50

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов . «Манкунианцы» готовы заплатить щедрую сумму, так как команда будет перестраиваться под нового главного тренера Рубена Аморима. Симонс не планирует оставаться в «РБ Лейпциг» или возвращаться в ПСЖ . Сообщается, что он склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Ранее главным претендентом на Симонса считался «Манчестер Сити». Также интерес к игроку проявляют: «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Бавария».