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Мбаппе признался, что по-прежнему болеет за ПСЖ

сегодня, 13:15

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который ранее выступал за ПСЖ, признался, что по-прежнему болеет за парижан.

Я всё ещё парижанин. Но теперь как болельщик.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:46
Монако не должен ему денег. Пока ПСЖ не расплатится, Мбаппе будет признаваться в любви к Парижу, чтобы иметь народную поддержку.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:46
В ПСЖ ты стал звездой. Естественно должен быть благодарен этому клубу.
gk2nygjrag5y
gk2nygjrag5y
сегодня в 13:42
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:42
...ясень пень, в Парижике с него пылинки сдували,молились на
него! А здесь всё на виду,требования другие,оплошности не прощают, короче говоря ответственности через край,на такое,
по ходу дела Он не подписывался, работай парень,мы приглядываем за тобой!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:22
Может ещё и за Монако болеешь?))
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