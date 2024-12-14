Мбаппе признался, что по-прежнему болеет за ПСЖ

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который ранее выступал за ПСЖ, признался, что по-прежнему болеет за парижан.
Я всё ещё парижанин. Но теперь как болельщик.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который ранее выступал за ПСЖ, признался, что по-прежнему болеет за парижан.
Я всё ещё парижанин. Но теперь как болельщик.
него! А здесь всё на виду,требования другие,оплошности не прощают, короче говоря ответственности через край,на такое,
по ходу дела Он не подписывался, работай парень,мы приглядываем за тобой!!!
него! А здесь всё на виду,требования другие,оплошности не прощают, короче говоря ответственности через край,на такое,
по ходу дела Он не подписывался, работай парень,мы приглядываем за тобой!!!