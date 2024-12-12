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Клубы РПЛ смогут платить неограниченную агентскую комиссию за иностранцев

вчера, 17:22

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС разделил применение агентского регламента ФИФА, который ограничивает комиссию посредников за переход игроков, на две части.

При договоренности с футболистами, у которых есть российский паспорт, регламент продолжит работать без изменений – отчисления агентам не смогут превышать 3-6% от суммы сделки. На иностранцев и обладателей двойного гражданства ограничение действовать перестанет.

Отмечается, что во многих странах от применения агентского регламента отказались, а в качестве одного из вариантов рассматривали полное снятие лимитов для всех категорий футболистов.

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Хиромант
Хиромант ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:25
- Да вы и не заморачивайтесь особо... Это клубы, лига, агенты и футболисты просто "бабки" делят "по-справедливости"... Зачем нам этот геморрой?
Вещий
Вещий
вчера в 18:04
Написано много, витиевато и не совсем понятно как это все будет работать в действительности.
Гость
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