Клубы РПЛ смогут платить неограниченную агентскую комиссию за иностранцев

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вчера, 17:22

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС разделил применение агентского регламента ФИФА , который ограничивает комиссию посредников за переход игроков, на две части.

При договоренности с футболистами, у которых есть российский паспорт, регламент продолжит работать без изменений – отчисления агентам не смогут превышать 3-6% от суммы сделки. На иностранцев и обладателей двойного гражданства ограничение действовать перестанет.

Отмечается, что во многих странах от применения агентского регламента отказались, а в качестве одного из вариантов рассматривали полное снятие лимитов для всех категорий футболистов.